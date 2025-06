VOKS 2025: a vasi gazdák sorsa is a tét

„Támogatja-e Ön, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen? - ez az egyszerű kérdés szerepel a VOKS 2025 véleménynyilvánító szavazólapon. Amikor erről a kérdésről döntünk, valójában a saját, a családunk, az országunk jövőjéről döntünk. Olyan nemzeti sorskérdés ez, amely alapvetően befolyásolhatja Magyarország következő 5-10-20 évét - hangsúlyozta Vámos Zoltán főispán, a szombathelyi választókerület elnöke a Vasszilvágyon tartott sajtótájékoztatón.

Fotó: Szendi Péter

Hozzátette: - Ukrajna gyorsított csatlakozása az Európai Unióhoz gyakorlatilag zárójelbe tenné mindazt, amit az elmúlt 15 évben közösen sikerült elérni: a munkaalapú társadalom kiépítését, a világszínvonalon egyedülálló családtámogatási rendszerünket, a nyugdíjasok támogatását, rezsicsökkentést, a biztonságunkat.

Ezek mellett óriási és döntő hatást gyakorolna a magyar agráriumra, köztük a vasi gazdák helyzetére is. A VOKS 2025 arról szól, képesek vagyunk-e kiállni saját magunkért, saját jövőnkért. Aki még nem tette meg, június 20-ig töltse ki

– online vagy papír alapon - és küldje vissza a szavazólapot - mondta el Vámos Zoltán.

Pusztavámi Márton, a NAK vasi elnöke rámutatott: nem minden előzmény nélküli az, ami most az Európai Unióban zajlik. - Évtizeddel ezelőtt panaszkodtunk már az iszonyatos bürokráciára, majd a vegyszerek kivonására, a műtrágya csökkentésére, tehát mindarra, ami a gazdák ellehetetlenítésére irányul. Ez a folyamat fokozódna Ukrajna uniós csatlakozásával - mondta. Az agrárkamara vasi elnöke szólt arról is, az unió vezetőinek mostani törekvése szerint az agrárium pénzügyeit, ami eddig külön működött, bevonják a nagy közös egységbe. Ennek jogi következményei is vannak:

a Magyarország ellen indított eljárás az agrárpénzekre is vonatkozna, azaz visszatarthatják a kifizetéseket.

VOKS 2025: a magyar agrárium jövőjéről is döntünk!

A sajtótájékoztatón elhangzott: Ukrajna – a jelenlegi uniós szabályok alapján - 85 Mrd EUR-t kapna a Közös Agrárpolitikából (a teljes KAP büdzsé 1/4-ét), mivel a támogatási források nagyobb része terület alapon érkezik. Ezzel messze Ukrajna lenne a legnagyobb kedvezményezettje az uniós agrártámogatásoknak, ezt a forrást viszont a magyar és a többi európai gazdától vonnák el.