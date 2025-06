Zágorhidi Czigány Balázs akadémiai székfoglalót tartott

A székfoglaló ülésre a Szent István Tudományos Akadémián, Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dísztermében került sor. Amint a Magyar Kurír megírta: Zágorhidi Czigány Balázs előadása elsősorban arra igyekezett ráirányítani a figyelmet, hogy – az intézményi hálózat jelentős bővülésével és a klasszikus egyháztörténeti szemlélet újbóli megjelenésével – mennyit gazdagodott a domonkos rendtörténet a kétezres évek elejétől. Ugyanakkor bemutatta a vasvári Domonkos Rendtörténeti Gyűjteményt is, amely lehetőségeihez mérten maga is kivette részét ebből a folyamatból, és gyűjteményei révén nemcsak értékes műtárgyakat, hanem fontos történeti forrásokat is megmentett a kutatók számára.

Zágorhidi Czigány Balázs székfoglalót tartott a Magyar Tudományos Akadémián. Fotó: Magyar Kurír

A történésznek elévülhetetlen érdemei vannak a vasvári domonkos kolostor épületének felújításában, Vasvár és Vas megye történetének kutatásában és a domonkos rend múltjának feltárásában – ez is szerepelt dr. Zágorhidi Czigány Balázs méltatásában, amikor 2023-ban elnyerte az Év vasi embere címet. A történészről akkor megtudhattuk, hogy gyermekkorától a prédikáló- és koldulórend felé terelte az élet.

Zágorhidi Czigány Balázs már egészen fiatalon ebbe az irányba állt

A győri bencés gimnáziumban tanult, majd egy évet Lengyelországban töltött különböző egyházi intézményekben, elsősorban domonkos kolostorokban. Pucilowski József, lengyel-magyar származású domonkos szerzetes szervezte a kint tartózkodását. Miután hazajött, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemre járt, történelem-latin szakon végzett. 1991-ben visszatért Vas megyébe, majd 1998-ban doktorált.