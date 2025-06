Gyerekek zaklattak egy futó nőt Szombathelyen – egyikük meg is fogdosta

Zaklatás ért egy szombathelyi nőt a Gyöngyös-patak menti kerékpárúton, a Dr. Szabolcs Zoltán utca környékén. A nőt egy nagyobb gyerekcsapat vette körbe, egyikük pedig hozzányúlt a fenekéhez is... A történtekről egy ideig közösségi oldalon is beszámolt, a bejegyzést azonban később törölte – főként az áldozathibáztató kommentek miatt. Mint mondja, édesanyaként és pedagógusként is elkeseredett, és nem szeretné, hogy mások is így járjanak – ezért név nélkül, de megosztotta velünk a történetet.

Pontosan itt zaklatták a szombathelyi nőt

Forrás: VN

Zaklatás Szombathelyen

A 34 éves nő gyakorlott futóként választotta a Gyöngyös-parti kerékpárutat. Mint mondta, jól ismeri a környéket, ezért a forgalom és a lámpák elkerülése miatt az Aréna Savaria felé vette az irányt. Nem számított arra, ami ezután történt.

– Bekanyarodtam a bicikliútra, és ott egy nagyjából tízfős gyerekcsapat állt – mesélte. – Úgy tűnt, játszanak, én pedig ki akartam őket kerülni. De nem engedtek. Azt mondták, álljak meg. Nem mondtam, hogy nem, de nem is álltam meg, csak lassítottam. Aztán a legidősebb fiú - körülbelül 12 éves - mondta a többieknek, hogy „engedjétek el, mert csak fut”, és akkor arrébb mentek, elálltak az utamból. De amikor elhaladtam mellettük, az egyik kisfiú odanyúlt és megfogdosta a fenekemet.

A nő azt mondja, a csapatban egy kislány is volt, körülbelül 4 éves lehetett – nagyjából egyidős a saját lányával. Ő maga alsósokat tanít, így biztos abban, hogy az elkövetők tíz-tizenkét évesek lehettek.

Nem álltam meg, csak futottam tovább. Az egész nagyon gyorsan történt, percek alatt lezajlott. Arra sem lettem volna képes, hogy személyleírást adjak. Zavarodott voltam. Nem az ijedtség volt a legerősebb érzés, hanem a teljes abszurditás. Hogy ez most tényleg megtörtént?

Mi történt ezután?

A történtek után nem tett feljelentést, és a rendőrséget sem értesítette.

– Az járt a fejemben, hogy most ebből a helyzetből inkább menjek el. Tudtam, hogy ezeknek a gyerekeknek is van családjuk – szülők, nagyszülők – és nem biztos, hogy én lennék a többségben, ha ott helyben hívnám a rendőrséget. Azt sem tudom, egyáltalán foglalkoznának-e vele komolyan.