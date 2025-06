Otthonra van szükségük a kis Zénó gyógyulásához – most mi is segíthetünk!

Mi is többször írtunk már Dienes Zénóról, a három és fél éves hosszúperesztegi kisfiúról, aki már most olyan harcot vív, ami sok felnőttnek is komoly kihívást jelentene. Akut leukémiával kezelik a Heim Pál Gyermekkórházban, nemrég a kemoterápia legnehezebb hetein is átküzdötte magát, most viszont ahhoz, hogy a kezelések továbbra is zökkenőmentesen folytatódhassanak, a családnak szüksége lenne egy budapesti szállásra.

A hosszúperesztegi Dienes család - Zénó kezeléséhez budapesti lakásra lenne szükség

Forrás: Dienes Krisztián

Dienes Zénó a harmadik kezelési blokk előtt áll

A hosszúperesztegi Zénó jelenleg édesanyjával él Budapesten egy alapítványi átmeneti lakásban, ahol az elmúlt három hónapot töltötték a kisfiú kezelése miatt. A bentlakási lehetőség azonban most lejárt, és új otthonra van szükségük – lehetőleg a kórház közelében, hogy Zénó a lehető legkevesebb megterheléssel részesülhessen a további orvosi ellátásban - mondta el Dienes Krisztián, Zénó édesapja.

Azt is megtudtuk: a kisfiú jelenleg a harmadik kezelési blokk előtt áll, amely – ha minden jól megy – hat hétig tart, de ezt követően is szükség lesz további beavatkozásokra. A pontos időtartamot nehéz előre látni: lehet, hogy a következő 5-6 hónapra, de akár rövidebb vagy hosszabb időre is szükség lesz az új otthonra, a kezelések és laboreredmények függvényében.

Fontos lenne, hogy Zénó ne szakadjon el az apukájától és kisöccsétől, Kolintól sem, így az ideális megoldás egy kis lakás lenne, ahol a család együtt lehet ebben a rendkívül nehéz időszakban.

Hogyan tudsz segíteni?

Lakásfelajánlással

Ha van kiadó ingatlanod Budapesten – különösen a Heim Pál Gyermekkórház közelében –, és lehetőséged van arra, hogy kedvező áron bérbe add Zénóéknak, kérjük, jelezd!

Ismersz olyan alapítványt, szervezetet vagy magánszemélyt, aki támogat lakhatásban rászoruló családokat? Kérjük, oszd meg velük az elérhetőségét! A család elérhető a Segítsünk Zénónak facebook oldalon keresztül , itt fel lehet venni az édesapával a kapcsolatot.

Talán most nem tudsz konkrétan segíteni, de egy megosztás is segíthet a kis Zénónak. Minél több emberhez eljut a kisfiú története, annál nagyobb az esély, hogy megtalálják a számukra megfelelő otthont.

Egy budapesti albérlet és az akár háromhavi kaució rendkívül megterhelő lenne most a Dienes családnak, a kezelés és az utazások költségei mellett. Ha szeretnéd anyagilag támogatni az ügyet, ezen a számlaszámon megteheted: