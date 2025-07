Az utolsó AlteRába: „Köszönjük, Hege!” – Mindenki hálás az elmúlt 16 évért

nem csak mint polgármester volt ott, hiszen egyrészt jó, baráti viszonyt ápolnak sok éve Hegével, másrészt szinte az összes eddigi fesztiválon résztvevőként is ott volt ő maga is. A színpadon elmondta azt is, hogy megkérdőjelezhetetlen tény, hogy Körmend számára mennyire fontos és értékes volt ez a fesztiválsorozat. Akárcsak Hege, ő is megköszönte a közönség részvételét, kitartását éveken át. Végül reményét fejezte ki, hogy talán a következő években "újjáéled"' ez a program, tehát ő nem szeretné végleg elbúcsúztatni. Körmend így most egy értékkel kevesebb lett - tette hozzá szomorúan.