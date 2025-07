„Apa főz” – hétvégi könnyű receptek apukáknak és gyerekeknek

Ma már egyre több apuka nemcsak a játszótéren, de a konyhában is remekül helytáll. Legyen szó reggeliről, vacsoráról vagy egy hétvégi közös főzésről, a gyerekek számára igazi élmény, ha apa főz. És valljuk be: egy-egy mókás, egyszerű recept összeállítása nemcsak hasznos, de szórakoztató is lehet.

Apa főz: 3 egyszerű és szórakoztató recept hétvégére gyerekekkel

Fotó: Pexels / Forrás: pexels

Apa főz – természetes, sőt, szuper dolog!

Most olyan könnyű, gyerekbarát ételeket mutatunk, amiket bárki könnyedén elkészíthet a gyerekekkel közösen – akkor is, ha a hétköznapokban nem te állsz a tűzhely mellett. Nem kell mesterszakácsnak lenni, csak egy kis jókedv és pár hozzávaló.

1. Mini pita pizza – saját készítésű örömvacsora

Ez a recept olyan, mintha kézműveskednétek – csak a végén megehetitek, amit alkottatok! A gyerekek saját „pizzát” tervezhetnek, apának pedig csak a sütőre kell figyelnie.

Hozzávalók (4 db-hoz):

• 4 db pita kenyér

• 4 ek paradicsomszósz

• 10–15 dkg reszelt sajt

• Feltétek: sonka, kukorica, gomba, paprika, szalámi stb.

Elkészítés:

1. Melegítsd elő a sütőt 180 °C-ra.

2. Kend meg a pita tetejét szósszal, szórd meg sajttal, és díszítsétek a választott feltétekkel.

3. Süsd 10–12 percig, amíg a sajt szépen megolvad.

4. Vágd cikkekre, és tálaljátok melegen!

Tipp: Készítsetek kis „feltétállomást” a pultra, és mindenki saját pizzát készíthet!

2. Ropogós quesadilla – serpenyőben, 10 perc alatt

Ha valami gyors és meleg vacsorára vágytok, ez a tortilla-alapú recept tökéletes. Lehet belőle sajtos, húsos, zöldséges – vagy akár mindhárom egyszerre!

Hozzávalók (2 adaghoz):

• 4 db tortilla lap

• 10 dkg reszelt sajt

• 1 marék sonka vagy sült csirke

• 1 paradicsom vagy paprika felkockázva

• Kevés olaj a sütéshez

Elkészítés:

1. Tedd az egyik tortilla lapra a tölteléket: sajt, hús, zöldség. Fedd le egy másik lappal.

2. Süsd serpenyőben kevés olajon, oldalanként 2-2 percig, amíg aranybarna lesz.

3. Vágd háromszögekre, és már ehetitek is!

Tipp: A gyerekek maguk választhatják meg, mit rakjanak bele – így sokkal lelkesebben fogják megenni is.



3. Leveles tésztába tekert virsli – mókás falatok kis kezekbe