Ez igen! Újabb boltot nyitott a legnagyobb üzletlánc Vasban

„Szombathely hosszú ideje stratégiai jelentőséggel bír a SPAR hálózatfejlesztésében, hiszen Nyugat-Magyarország egyik fontos gazdasági és kereskedelmi központja. Ezzel az új áruházzal nemcsak a vásárlási helyszínek számát bővítettünk, hanem munkahelyeket is teremtettünk” – emelte ki a közleményben Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

Új áruházat nyitott Szombathelyen a SPAR Magyarország

Forrás: SPAR Magyarország

Az új egységben a vásárlókat friss zöldségek és gyümölcsök, helyben sütött pékáruk, valamint praktikus, azonnal fogyasztható - ready-to-eat - termékek várják. A frisshús- és csemegepult mellett önkiszolgáló hűtők kínálnak hideg készételeket, míg a melegen tartókban elvitelre szánt grillezett és panírozott húsok, vegetáriánus ételek és köretek széles választéka érhető el. A SPAR enjoy. kínálat szendvicseket, leveseket, salátákat és más készételeket foglal magában, amelyek akár gyors reggeliként, akár könnyű ebédként is fogyaszthatók.

Új áruház nyílt Szombathelyen - 26 új munkahelyet jelent

A 26 új munkahelyet teremtő szupermarketben három hagyományos és hat önkiszolgáló kassza gondoskodik a gyors fizetésről. A választékban a Régiók Kincsei programnak köszönhetően helyi termelők portékái is helyet kaptak. Az üzlet autóval és kerékpárral is egyszerűen megközelíthető, a 140 férőhelyes parkolóban mozgáskorlátozott parkolóhelyek és biciklitároló is kialakításra került.

A SPAR továbbra is elkötelezett a fenntarthatóság iránt: az áruház teljes világítása energiatakarékos LED-rendszeren alapul, a technológiai hűtés szén-dioxid alapú, zárt rendszerű, a keletkező hő pedig a fűtéshez hasznosul. A REpont visszaváltó automata külön bejárattal érhető el a parkoló felől, míg a vásárlók számára a kasszazónánál üveg, műanyag és papír szelektív hulladékgyűjtési lehetőség is elérhető.