Árverés: házat olcsón, üzemet drágán!

A végrehajtók nem mennek szabadságra, ezúttal is a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) elektronikus ingatlanárverési hirdetményeiből szemezgettünk. Olyan ingatlanokat vizsgáltunk, amelyek teljes tulajdoni hányada megszerezhető és ahol még lehet érvényes licitet tenni. Annál a halogyi háznál, amit 3,6 millió forintért kínálnak, minderre viszont már csak két napunk maradt, a tervek szerint július 23-án zárul az árverés, ami minden bizonnyal sikeres is lesz, ugyanis egy érvényes ajánlat már érkezett az ingatlanra. Arra a meszleni házra is licitáltak már, amelynek 6,5 millió forint a kikiáltási ára, így aki szeretné megszerezni az ingatlant, annak ennél az árnál minimum 130 ezer forinttal többet kell majd adnia, az árverés augusztus 3-án zárul.

Árverés: a rossz állapotú, lakatlan gércei házat mindössze 2 millió forintért meg lehet szerezni Fotó: MBVK

Kemenesmagasiban egy 79 négyzetméteres házat árvereznek, mindössze 2,4 millió forintot kérnek érte mégsem ez a legolcsóbb ingatlan amit találtunk, hanem az a gércei az árverési hirdetmény szerint is rossz állapotú, lakatlan családi ház, amiről még azt sem tudni milyen közművek vannak bevezetve, ennek megfelelően nem is kérnek érte sokat.

A házat 2 millió forintért hirdették meg július 13-án, és szeptember 11-ig várják az ajánlatokat, míg a kemenesmagasi házért szeptember 16-ig lehet versenybe szállni.

Szombathelyen a Váci Mihály utcában egy 51 négyzetméteres lakást árvereznek el, amiért csaknem tizennégyszer többet kérnek, mint a gércei ingatlanért, a kikiáltási ár: 27 millió forint, az ajánlatokat szeptember 7-ig várják. Múlt hét péntek óta Bükön pedig egy 64,6 millió forintos családi házra lehet licitálni. Mint az a leírásból kiderül, a bentlakók nem fizették a számlákat, ezért a szolgáltató elzárta a házban a vizet. A tartozást az új tulajdonosnak kell majd rendezni. Az árverés szeptember 16-ig tart. Csákánydoroszlón pedig egy teljes üzem került kalapács alá, ami 97 millióért lehet a miénk, az ajánlatokat szeptember 9-ig várják.