Ausztriában már árvízre készülnek - Drámai fotókat mutatunk

A keddre virradó éjszaka lezúduló heves esőzés Felső-Ausztria egyes részein érezhető vízszint-emelkedést okozott. Egyes helyeken árvíz fenyeget. - Éjszaka nagyon heves esőzések voltak, különösen a déli hegyekben, a Salzkammergut és a Pyhrn-Priel régióban, valamint az Eisenwürzenben. Itt meredeken emelkedő vízszintet tapasztaltunk – magyarázza Rainer Enzenebner, a Vízrajzi Szolgálat munkatársa. Ezekben a régiókban a vízszint már elérte a csúcsot, és a vízszint már apad.

Árvíz: Éjszaka nagyon heves esőzések voltak, drámai a folyók vízállása

Forrás: ooe.orf.at

Míg délen némileg enyhül a helyzet, néhány nagyobb folyó vízszintje továbbra is emelkedik. Az Inn és a Salzach folyók különösen érintettek. Az előrejelzések szerint a vízszint várhatóan kora délutánig tovább emelkedik ott. - Továbbra is probléma van a Salzach és az Inn folyók mentén. Kedden reggel is meredeken emelkedő vízszintet fogunk látni ott – mondta Rainer Enzenebner.

Mobil védelmi intézkedések Schärdingben

Schärdingben már reagálnak a fejleményekre: reggel 6 óra óta mobil árvízvédelem van érvényben. A Vízrajzi Szolgálat azonban nem számít a figyelmeztetési határértékek túllépésére. A helyzet mindazonáltal továbbra is feszült. A hatóságok szorosan figyelemmel kísérik a fejleményeket, és készek további intézkedéseket hozni, amennyiben a helyzet rosszabbodik.

Műveletek Vorchdorfban

A vihar miatt a Vorchdorfban (Gmunden járás) is vonult a tűzoltóság: Az alpesi legelőn egy gátat megrongált a víz, és az túlfolyt. A tűzoltóknak azonban sikerült megvédeniük egy közeli fűrészmalmot az áradástól.

Steyrben is feszült a helyzet jelenleg. A városi tanács szerint a helyzet a reggeli órákban ismét romlott.

Árvíz: az elmúlt órák heves esőzései miatt Salzburg egyes folyóinak vízszintje jelentősen megemelkedett

Nonntal mérőállomáson keddre virradó éjszaka érték el az öt méteres szintet, és a vízszint jelenleg is folyamatosan emelkedik. A tetőzést végül 5,37 méternél érték el. Salzburg városának le kellett zárnia a kerékpáros aluljárókat a salzachi hidak közelében.

A vízszint az előrejelzések szerint csökken

Werner Kloiber tűzoltóparancsnok elmondta: „A heves esőzések miatt továbbra is figyelemmel kísérjük a helyzetet. A Salzach folyón eddig nem volt semmilyen beavatkozásunk. A Membergerstraße fokozott megfigyelés alatt áll. De ott még mindig elegendő a szabadmagasság, így biztonságos távolság van a talaj felett.” Kloiber szerint jelenleg nincs szükség általános árvízvédelmi intézkedések kiépítésére.