Autós kellék 2 órája

Ezt az autós kiegészítőt az Aldiból ilyen jó áron most minden férfinak be kell szereznie

Az autó sok férfi számára fontos, nemcsak a közlekedés miatt, hanem egy társ a mindennapokban. Ezért sokszor ápolni kell vagy éppen fontos kiegészítőket beszerezni hozzá. ez a kis apróság is ilyen, amit most az Aldiban be lehet szerezni és segít nekünk, ha váratlanul kivillan egy lámpa a műszerfalon.

Az autóhibakód-olvasó megkönnyíti a mindennapokat az járművel, hiszen segít megmutatni, mit jelent valójában a felvillanó figyelmeztető lámpa. A modern autók már régóta nem csak mechanikusan működnek – a legtöbb hibajelzés mögött szenzorok és számítógépes diagnosztika áll. Épp ezért egyre hasznosabb, ha kéznél van egy eszköz, amivel mi magunk is beleláthatunk ezekbe a rendszerekbe és megelőzhetünk problémákat - számol be róla a mindmegette.hu. Az Aldiban most bomba áron van az autóhibakód-olvasó.

Forrás: Aldi Magyarország Ezt tudja az autóhibakód-olvasó Ez az eszköz – jelen esetben az AUTO XS Autóhibakód-olvasó, amit az Aldiban most 6 999 Ft-ért szerezhetünk be – az autó OBDII rendszeréhez csatlakozik. Szinte minden 2001 után gyártott benzines és 2004 utáni dízel autóban van ilyen csatlakozó. A csatlakoztatás után kiolvashatók a hibakódok, a motor állapota és az is, hogy a MIL (Motorhibát Jelző Lámpa) miért világít.

