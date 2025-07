Lerobbant az autó külföldön? Ennyibe kerül hazahozni – ha nincs biztosításod, mélyen a zsebedbe nyúlhatsz

- Ha valaki például Olaszországban lerobban, 500 kilométeres távval számolva, Jesolo vagy Bibione környékén, onnan az autó hazaszállítási költsége 500-600 ezer forint körül van - mondja a szakember, hozzátéve: alaphangon is egy 450-550 forint/km költséggel kell számolni, ha külföldre kell mennie - drágák az autópályadíjak a fizetőkapuknál, ha csereautót is kell vinni, az is plusz költséget jelent.