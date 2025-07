Balatoni vizestábor – jákiak által újra tervezve - fotók

A Jáki Nagy Márton Általános iskola harminckét tanulója és négy pedagógusa ez év júliusában is vonatra szállt, hogy a Balaton partján táborozzon. Az izgalom nem volt kicsi: hat nap Gyenesdiáson, egy partközeli gyermektáborban – mesélte lapunknak Dobos Józsefné, pedagógus, aki maga is kísérője volt a népes csapatnak.

Balatoni vizestábor – kissé újra tervezve, jáki módra

Fotó: Dobos Józsefné

Balatoni tábor és sok víz

Minden évben más-más tematikával készülnek a táborra: idén a vizet választották. Előzetesen a július elejei kánikulából kiindulva sok-sok vicces, vizes sportot, vizes játékot, vizes kísérleteket és fürdést-fürdéssel terveztek. De ugye, ahogy mondani szokás: ember tervez…

Az időjárás közbeszólt, így néhány locsolkodós, vízipisztolyos játékot kicsit elhalasztottak – konkrétan a jövő évre... És hogy mi lett helyette? Hajózás Györökre csepergő esőben, vizes játszótér esőkabátban, valamint keszthelyi kirándulás, többször eleredő záporesőben: ezek gazdagították az újratervezett vizes repertoárt. Vicces volt, hogy a Festetics kastély egyik oldalán még napsütésben fotózkodtak, de mire átértek az épület alatt, mintha dézsából öntötték volna… Menekülhettek az árkádsor alá – emlékezett vissza derűsen a tanárnő.

Balatoni vizestábor – kissé újra tervezve, jáki módra

Fotó: Dobos Józsefné

Így sem unatkoztak

Az esti időszakban nagy sikere volt a diási játszótérnek, a Hangyahotel építésnek, a kavicsfestésnek, de még nagyobb a tanárok által bemutatott kísérleteknek. A gyerekeknek el kellett lesni a kísérletek minden fortélyát, mert következő este ők mutatták be azokat. Vízzel, némi ételszínezékekkel, étolajjal, pezsgőtablettákkal, hegyes ceruzákkal és erősen tüsszögtető borssal csodákat műveltek a csapatok. Mindenki nagyon büszkén és ügyesen mutatta be a látványosan színes lávalámpa, vagy a poharakban helyet cserélő folyadékok kísérletét. A borsszórást is vállalta két csapat, de a hegyes ceruzákkal átdöfött zacskó kísérletét csak Andi néni merte bemutatni – igaz, több önként jelentkező gyerek feje felett is… és sikerrel!

A tábor végére aztán visszatért a kánikula – és jöhetett a fürdés fürdéssel! Utolsó este pedig a feladatok és a csapatversenyek értékelése, jutalmazása után a strandok éjszakáján koktélozással, tánccal zárták a hetet. Jövőre újra terveznek tábort, de az idei váratlan záporokat elkerülendő: immár nem vizes témában. Jobb, ha nem festjük az ördögöt a falra! – összegezett Dobos Józsefné.