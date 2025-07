Vasi kisvárosból Düsseldorfba: főkonzuli megbízás vár Bebes Istvánra

Már az önmagában sokat sejtető, amikor csak többszöri egyeztetés és kompromisszumok után, de mégis tud ránk szánni egy kis időt valaki. Ennyire mozgalmas, dinamikus az élete most is? – tesszük fel a kérdést Bebes Istvánnak, Körmend tavaly leköszönt polgármesterének. Hát, nem a tévé előtt töltöm a napot – mosolyog. Mindig is tipikusan jövő-menő, dolgozó ember voltam, aki – ha nem találok – keresek magamnak feladatot. De nem is kell keresni: jönnek azok maguktól! Egyrészt kérések, különböző emberektől – mert segíteni másokon továbbra is szeretek. Másrészt pedig készülök a feladataimra, amik a közeljövőben várnak rám.

Bebes István: Körmend után Düsseldorf, Főkonzulátus

Fotó: Cseh Gábor

Bebes István felkészülő főkonzul

Szeptembertől Bebes István várhatóan a Külügyminisztérium kötelékébe fog tartozni. Egészen konkrétan: Düsseldorfba teszi át székhelyét, ahol képviselet-vezetői, azaz: főkonzuli feladatokkal bízzák meg – halljuk a nem kis előrelépést a volt polgármestertől. Németországban a berlini magyar nagykövetségen kívül három főkonzulátus működik. A stuttgarti és müncheni mellett a düsseldorfi az, ahol hazánk állampolgárai képviseletet és segítséget kaphatnak. Ez utóbbit fogja tehát vezetni Bebes István.

Felkészülés a nyárban

Már most próbálom magam „bedolgozni” abba a munkába, ami ott vár rám, és igyekszem felkészülni. Addig közel tíz külügyi vizsgát kell letennem ahhoz, hogy ezt a feladatot szakmailag is megfelelően el tudjam látni – avat be a részletekbe. Persze nem a nulláról indul: mint elmeséli, már korábban a Parlamentben is az uniós ügyek bizottságában, illetve a külügyi bizottságban dolgozott. A dolog tehát adta magát – ehhez jött még a német nyelv ismerete és használata is, valamint az évek-évtizedek alatt megszerzett sok-sok kapcsolat.

Bebes István: Körmend után Düsseldorf, Főkonzulátus

Fotó: Cseh Gábor

Kapcsolatok építése

Ezeket a kapcsolatokat igyekszik bővíteni, kiterjeszteni – majd felhasználni munkája során. Ez a feladat ugyanis nem kis mértékben erről szól: a német és magyar kapcsolatok fejlesztése – gazdasági és kulturális téren egyaránt. Bebes István tehát már a nyár folyamán erre a szép új feladatra készül, beleértve a kiutazásokat, jövendőbeli kollégák megismerését, feladatok áttekintését. És persze az említett vizsgákat – kívánunk neki mindezekhez jó erőt, egészséget!