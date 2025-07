Mibe kerül Vasban a tisztesség? - Becsületkasszás körúton Kőszegen és környékén

Helyi termék – a kertből az asztalra – vegyszermentes – olvassuk Lukácsházán a Szombathelyi út egyik családi háza előtt, ahol zöld-fehér napernyő tart árnyékot a frissen szedett, zacskóba csomagolt uborkának és a csinos csokrokba rendezett friss virágoknak. Beljebb az emeletes polcon néhány száz forintért legényvirág-csokor, cserepes aloe vera, spanyol kaktusz és szabad földbe beültethető rozmaring vár gazdára. Idős asszony jön ki a csengetésre – kiderül, 2002 óta őstermelő, még Veszprémben kezdte a piacozást. Oda ma már csak nagyon ritkán jut ki, maradt viszont a becsületkassza-árusítás.

Becsületkassza Lukácsházán, az asztal mögött Gfellner Jakabné.

Fotó: Szendi Péter

Becsületkassza: sajnos nem mindenki becsületes

– Régebben sokkal többet termeltünk, még siitake gomba termesztésével is foglalkoztunk. Ma már inkább csak a családnak állítunk elő zöldséget, gyümölcsöt, és a felesleg is kevesebb, de ami van, azt kihozom ide – mondja Gfellner Jakabné. A 82 éves asszony, ha az időjárás engedi, áprilistól, az első nárciszok megjelenésétől szeptember végéig minden reggel kirakja a kis fehér asztalra és székre az eladásra szánt terményeket és virágokat, amelyekre napközben is ránéz. Vannak visszatérő vevői és alkalmiak is – több a jó tapasztalata, de sajnos nem mindenki becsületes.

– Egyszer teljesen lesöpörték az asztalt, mindent elvittek. Máskor egy taxis állt meg a ház előtt – láttam az ablakból –, egy kiló cseresznyével és egy csokor virággal távozott fizetés nélkül. Az számtalanszor előfordult, hogy a kiló gyümölcsből valaki kivett egy marékkal és megette. Észrevettük, és felajánlottuk, hogy inkább adunk belőle, csak ne károsítsa meg a vevőinket, akik egy kiló cseresznyéért fizetnek, de otthon szembesülnek azzal, hogy kevesebbet kaptak.

Végül hangsúlyozza: azért is rak ki zöldségeket, gyümölcsöket, hogy vegyszermentes élelemhez jussanak az emberek. Szívfájdalma, hogy a nagy forgalom miatt kevesen mernek megállni.

Kőszeg a következő állomás, a Kossuth Lajos utcában állunk meg, ahol egymás mellett két becsületkassza-ponton is vehetünk idénygyümölcsöket, zöldségeket:

fehér ribizlit és cukkinit az egyik;

piros ribizlit és dobozokban málnát a másik helyen.

Végh Zsoltné Piroska őstermelő, házuk előtt az idényjellegű árusítás miatt az önkormányzat felé befizetett közterület-használati díjról szóló csekk feladóvevényét mutatja.