Puskás Öcsi is járt itt, 68 év után bezár a híres kisvendéglő

Az 1957-ben nyílt magyar vendéglő a fővárosi magyarok és a Bécsbe látogató magyar turisták fontos találkozóhelye 68 éve folyamatosan, még Grosics Gyula és Puskás Öcsi is evett itt. A tulajdonos most mégis úgy döntött, hogy befejezi. Az Ilona Stüberl bezár. Bécs legkedveltebb magyar étterme novemberig várják a vendégeket- írta meg még a tavasszal a magyarok.orf.at.

Bezár az étterem, ahol még Puskás Öcsi is szívesen evett

Forrás: Magyar Étterem, 1960 - Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

Bezár a híres bécsi kisvendéglő, 68 év után lesz vége

Az Ilona Stüberl étterem tulajdonosa nehezen szánta el magát a döntésre, de nincs más választása. Az étteremtulajdonos szerint, ha akarná se tudná átadni az üzletet, mivel a társasháznak, amely otthont ad a vendéglőnek más tervei vannak ezzel a földszinti helyiséggel. De hiába is adná át az üzletet, olyan magasak lettek a bérletidíjak, hogy egy új tulajdonos nem is tudná rentábilisan üzemeltetni a vendéglőt. Fel kéne újítani az éttermet is, ekkora költséget pedig már nem akart vállalni a mostani üzemeltető, így inkább bezár.

Ilyen patinás étterem zár be: Puskás Öcsi is evett itt

Az Ilona Stüberl közel 70 éve nyitott meg, Somlai Mihály és felesége, Vayda Ilona alapította, 1987 óta pedig a tulajdonos nevelt lánya, Fodor Mária viszi a kisvendéglőt.

A belvárosi étterem sokak kedvence és törzshelye, de hírességek is látogatták az elmúlt 68 év alatt. Betért ide Grosics Gyula, az Aranycsapat kapusa egy bécsi szeletre, de vendégeskedett itt Puskás Öcsi is,

aki mint tudjuk nagy rajongója volt a magyar konyhának. Maga is üzemeltetett egy magyar éttermet Madridban és kolbászüzemet is alapított és enni is nagyon szeretett.

A családias, 30 férőhelyes étteremben csak magyarok dolgoznak. A többségük szombathelyi, mosonmagyaróvári alkalmazott, de vannak Budapestről, Nyíregyházáról is a csapatban.

Elismerték a munkájukat, az Ilona Stüberl étterem bezár

2023 februárjában írtunk arról, hogy az ausztriaiak mellett japánok, kínaiak, koreaiak is szívesen betérnek belvárosi Ilona Stüberl étterembe. A tulajdonos, Fodor Mária az évtizedes munkássága elismeréséül akkor vette át Bécs tartományi arany érdemjelét.