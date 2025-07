Bezárt a szombathelyiek egyik kedvenc kézműves péksége

Az elmúlt időszakban Szombathelyen is megszaporodtak a különböző vendéglátóhelyek, üzletek bezárásáról szóló hírek. Legutóbb, pár héttel ezelőtt egy napon jelentette be két népszerű szórakozóhely is, hogy bezárnak. Úgy néz ki, most az egyik kedvelt kézműves pékségnek kell búcsút intenünk egy időre. A bezárásról szóló felirat fogadta olvasónkat, amikor éppen megpróbált bemenni az üzletbe. Az Árkádia Bevásárlóközpontnál lévő Juliska Kézműves Pékség ajtaján az olvasható, a pékség június 13-a óta, munkaerőhiány miatt tart zárva.

Forrás: Olvasó