Attól tartok, nem vagyok egyedül akkor, amikor azt mondom, az életutamon idáig végigkísért a „bezzeg”. Az, hogy kinek a szájából hangzott és hangzik el korszakonként más, de szinte biztos, hogy újra és újra belefutok a bezzeg nevű pofonfába. Hogy mi is ez? Egyszerűen egy bélyeg, a múlt ránk tapasztotta bélyeg. A bezzeg az ítélkezés egyik legalattomosabb módja. A bezzeg olyan helyzetekben kerül elő, amikor mi valakihez vagy valakikhez képest alul, rosszul, eltérően az elvárttól teljesítünk. Nekem is mindig akadtak bezzeg emberek az életemben, akik bezzeg jobban tanultak, vagy akik bezzeg szebben birkóztak meg a gyásszal, vagy akik bezzeg…. Ami ebben a pláne, hogy ők sem tehetnek arról, hogy a „bezzegelés” főhőseivé váltak, hiszen nem is tudnak róla. De akitől ezt megkapjuk, aki az arcunkba mondja újra és újra, nem foglalkozik sem ezzel, sem mással, csak a saját vélt vagy valós, de leginkább vélt valóságával. Fogalmam sincsen mikor jutunk el odáig, hogy ne méricskéljünk, hasonlítgassunk egymáshoz embereket, viselkedési mintákat, reakciókat. Fogalmam sincsen, mikor jutunk el odáig, ahol mindenki a maga útját járja úgy, ahogy tudja, és nem úgy, ahogy bezzeg mások csinálják. Mert nem a másoknak kell a sorsutunkat járniuk, hanem saját magunknak, ahol bezzeg kezdetű felkiáltásoknak helyük nincsen.