A Bolondok Aranya alapítója semmifajta ipari standardnak nem akar megfelelni

A Bolondok Aranya név már ismerős lehet a szombathelyieknek, hiszen ez nem egy új formáció, viszont nagyon sokat változott az idők során. Mikor volt először erről szó, hogyan változott a múlthoz képest napjainkig? A kezdetekről Doma Bence beszélt lapunknak.

Doma Bence, a Bolondok Aranya alapítója.

Fotó: KSZ

- Ha jól emlékszem, akkor 2020 végére nyúlik vissza ez az egész, akkor még messze nem volt semmilyen zenekar ötlet, csak egyedül ötletelgettem, hogy milyen albumcímet szeretnék, mert voltak szóló munkáim, és erre esett a választás. Ez adta meg a projekt kezdetét. Született 5-6 dal, amik kicsit elektronikus hatással meg funky elemekkel voltak megáldva már akkor is, de aztán végül is nem kerültek kiadásra. Viszont abban az időben kezdtem zenélni László Mátéval, ezen a vonalon elindultunk, hogy tök jó lenne ebből egy zenekart csinálni. Így jött az, hogy lehetne a zenekarnak a neve az, hogy Bolondok Aranya, ez 2022-re meg is lett. Stílusban ez még picit más volt. 2023-ban, amikor abbahagytuk a zenekari formációt, megint egy önálló alkotói sorozat következett, amiben már ez a jelenlegi elektronikus, azon belül a house zenére jellemző, keleties, népies elemekkel tarkított, funky stílus kialakult.

Kik a tagjai a mai Bolondok Aranyának?

László Máté, akit már említettem, Tóth Bíborka, meg én. Így hárman vagyunk az élő performanszok előadói gárdája.

A mai Bolondok Aranya, László Máté, Tóth Bíborka és Doma Bence.

Tehát így készülnek a Bolondok Aranya dalok?

Igen. Nagyjából egyedül elkezdem, és aztán segítenek olyan szinteken, ahol mondjuk elakadok, vagy nem vagyok biztos valamiben, azt együtt megtárgyaljuk.

Ezeket a dalokat kik/mik inspirálják? Milyen benyomások keltik életre a Doma Bence hangzást?

Nem nagyon hallgatok már semmi olyat, ami egy az egyben inspirálná azt, amit én csinálok, mert annyi mindent csináltam eddig, hogy most már nem szeretnék másokat követni, hanem szeretném átadni azt, ami bennem van, ami bennem kialakult. Szóval javarészt az a kihívás, hogy a tudásomnak megfelelően, a lehető legjobban összerakjam a dalokat, most engem ez inspirál legfőképpen.

Milyen zenekarok kísértek eddig a zenei utadon?

Az elején, még az indie-rockos-alteros korszakomban még magyart is hallgattam, 30Y, Kispál, aztán jött a Nirvana korszakom, The Doors meg a The Beatles az nagyon nagy, talán a legkomolyabb hatással volt rám.

Időrendi sorrendben haladva volt még az Artic Monkeys és The Strokes az alteros-indies vonalon. Aztán megtetszett a Radiohead, ami már egy híd volt az indie zene és az elektronikus zene között, az volt a kapudrog nekem. Aztán jött a Daft Punk, ami már elég erősen elektronikus, bár adtak ki ők is popdalokat, sőt az egyik legnagyobbat is ők írták annak ellenére, hogy alapvetően nem ez a felfogás. Ez egyébként ránk is igaz, mert másfél hónap múlva fognak érkezni új dalok, amik sokkal poposabbak, nem instrumentálisak, mint amik tavaly voltak. Ez nagy ellentétnek látszódhat, de mivel semmifajta ipari standardnak nem akarok megfelelni, ezért úgy gondolom, hogy belefér, hiszen egyszer ilyen hangulatom van, egyszer meg olyan. Aztán reményeim szerint a közönség mindkettővel tud azonosulni.