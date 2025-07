Nemzetközileg elismert cég készítheti a Brenner-villa belső- és tájépítészi terveit (fotók)

Ahogy arról lapunk korábban is beszámolt, a Szombathelyi Egyházmegye 100 millió forintért vásárolta meg az ikonikus épületet, tavaly március derekán választották ki a kivitelezőt, és a beruházás hamarosan elkezdődött. Azóta is figyelemmel kísérjük a szombathelyi Brenner-villa felújítását, legutóbb februárban számoltunk be a munkálatokról, akkor a födémszerkezet készült.

Az utolsó pillanatban kapott mentőövet a szombathelyi Brenner-villa, a felújítási munkákat tavaly kezdték el

Fotó: Szendi Péter

Biztató hírek a Brenner-villáról

A héten újabb jó híreket osztott meg a villaépülettel kapcsolatosan dr. Melega Miklós, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke.

— Javában zajlik a villa belsőépítészeti részletterveinek a kidolgozása. A várható magas minőségre garanciát jelen, hogy egy országos, sőt nemzetközi szinten elismert budapesti építésziroda vállalta a belső- és tájépítészeti tervek elkészítését, szombathelyi szakemberekkel szoros együttműködésben – írta bejegyzésében dr. Melega Miklós.

A levéltárban őrzött archív felvételeket is felhasználják a Brenner-villa belső- és tájépítészeti terveinek elkészítésénél

Fotó: Szendi Péter

Brenner-villa: "Szép dolgok vannak készülőben"

Úgy folytatta: „A körültekintő tervezési folyamathoz

felhasználják azokat a levéltárban őrzött archív felvételeket is, amelyek a villa egykori külső és belső állapotát, valamint a kert és a park részleteit ábrázolják.

A fotódokumentáció kigyűjtésében magam is részt vettem, és a közelmúltban találkozhattam a tervezőkkel, amikor látogatást tettek városunkban. Szép dolgok vannak készülőben!" – zárta bejegyzését dr. Melega Miklós.