Ez nem mozgáskorlátozott parkoló – Mégis felháborodást kelt, ki áll oda

A bevásárlóközpontoknál kialakított és felfestéssel, valamint táblákkal jelzett, nagyobb méretű beállók jelentős segítséget és biztonságérzetet adnak a szülőknek. A családi parkoló azért is előnyös, mert könnyebb- a kis és a beszállás az autóba. Ugyanakkor ezeket a helyeket gyakran mások is igénybe veszik. A KRESZ ugyan nem rendelkezik kifejezetten ezekről a parkolókról, de helyénvaló ez? - tettük fel a kérdést olvasóinknak is.

A bevezetőben felvetett probléma nem ritkán megfigyelhető a szombathelyi, illetve a nagyobb városok bevásárlóközpontjainál. A szülők általános tapasztalata, hogy napi szinten használják ezeket a családi parkolókat olyanok is, akiknek ez nem lenne illendő – a nem gyerekkel, gyerekekkel érkező vásárlók elfoglalják a családok számára fenntartott helyeket. Utánajártunk, mit ír a KRESZ? A családi parkoló azért is előnyös, mert könnyebb- a kis és a beszállás az autóba.

Fotó: Szendi Péter Jogilag a KRESZ nem ismeri a „családi parkoló" fogalmát – derült ki. A jelenlegi közlekedési szabályozásban – vagyis a KRESZ-ben – a családi parkoló fogalma egyáltalán nem szerepel. Ez azt jelenti, hogy jogilag nem tilos bárkinek megállni ezeken a helyeken, függetlenül attól, hogy van-e vele gyerek vagy sem – írta meg az Origo. Ez azonban nem hozza magával azt, hogy illendő is így tenni. Ahogy a Totalcar egyik cikke is rávilágított: vannak olyan közlekedési szokások, amiket a KRESZ nem ír elő, mégis követjük őket – például a cipzárelv. A családi parkoló használata is ilyen: elsősorban a kisgyermekes családok kényelmét szolgálja, ezért illik nekik meghagyni. Ezek a parkolóhelyek általában a bejáratokhoz közelebb helyezkednek el, és szélesebbek is, mint a hagyományos parkolóhelyek, így könnyebb a babakocsi, vagy a gyermekek ki- és beemelése az autóból. Fontos megjegyezni, hogy ne keverjük össze azonban a családi parkolókat a mozgáskorlátozott helyekkel. Utóbbinál ugyanis szigorú szabályok írják elő, hogy csak érvényes parkolási igazolvánnyal lehet ott megállni, és ennek megszegése büntetést von maga után. A témával kapcsolatban a vaol.hu közösségi oldalán megkérdeztük olvasóink véleményét. A beérkezett hozzászólásokból válogattunk. A családi parkoló nagyobb így, könnyebb kivenni a babahordozóval a babát, vagy a kisgyereket a gyerekülésből. És nem a szűk helyen kell kipréselni magát nyomorult 4 évesnek? Nagyon nehéz lenne nem szándékosan bunkónak lenni az embereknek?

Olyan, hogy családi parkoló nincs a KRESZ-ben

Szabályt szeg az, aki jogtalanul használja a családi parkolót? A jelenlegi közlekedési szabályozásban – vagyis a KRESZ-ben – a családi parkoló fogalma egyáltalán nem szerepel. Ez azt jelenti, hogy jogilag nem tilos bárkinek megállni ezeken a helyeken, függetlenül attól, hogy van-e vele gyerek vagy sem

Sajnos, nem csak a családi parkolókat, a rokkant parkolókat is (főleg)

Mert lusták 2 métert menni. Kényelmesebb bunkónak lenni. Aki még tényleg rászorulna, az meg szívjon mert más nem képes együtt működni a társadalommal.

Nem tanultam családi parkolóról a KRESZ-ben! És mindig oda állok.

A parkolás a legkisebb baj, ami az utakon van, az az agyhalál ...

