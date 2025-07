Ezt tenné a ma Cserháti Zsuzsa, aki 22 éve hunyt el

Cserháti Zsuzsa 2003-ban távozott közülünk, ezzel betölthetetlen űrt hagyva maga után. Fehér Adrienn, az énekesnő fogadott lánya, mint sokan mások, sosem feledi és örökké emlékezni fog rá. Az ikonikus énekesnőről a borsonline.hu-nak mesélt Adrienn.

Cserháti Zsuzsa örökké a szívünkben él.

Cserháti Zsuzsa énekesnőt nem feledjük

Cserháti Zsuzsa azt hitte halálával elfelejtik, azonban ez nem így lett, szerettei, rajongói, illetve a művészek életben tartják a művésznőt s munkásságát. Az énekesnő elárulta a Bors-nak, hogy szerinte a néhai ikon még most is színpadon állna, ha élne.

"Szerintem még ma is színpadon állna, ha élne. Azzal az erővel, amivel Tina Turner még a hetvenes éveiben is fellépett. Illetve talán nem ártana a szakmának, ha ő ülne egy zsűriben például. Charlie is tudja még csinálni, ehhez persze kell egy olyan elképesztő szívós alkat, mint amilyen Charlie, de szerintem csinálhatnák együtt is akár, szóval azt hiszem lehetne még terve."

Vas megyében 2010-ben volt Cserháti Zsuzsa emlékkoncert, amikor a művésznőre emléketek.

