Nők fókuszban - A tánctól még a derékfájás is elmúlik

A klub nemrégiben ünnepelte megalakulásának tizedik évfordulóját. Az alakulás után azonnal belevágtak, hogy egy jókedvű dalos műsorral vidítsák fel Csönge lakóit. Egy évbe se tellett, már az anyuka korosztály is kedvet kapott a mókázáshoz, sőt a tinikből is alakult egy hip-hop tánccsoport. Voltak évek, amikor három korosztály jelmezbe öltözött hölgyei léptek a közösségi tér világot jelentő deszkáira – most is csak azért nem, mert a legfiatalabbbak épp átalakulóban vannak.

Csönge: Vadrózsák csoport - a Reménység Nyugdíjas Klub örökifjú táncosai. Fotó: Cseh Gábor

A Reménység Nyugdíjas Klubnak egész gyűjteménye van már a fellépő ruhákból, amiket az egyes műsorokhoz az önkormányzat segítségével varrattak. Az ötletet, a koreográfiát az internetről keresik és alakítják a saját adottságaikhoz. Ebben Pup Tamásné, Edit a fő kezdeményező, aki begyakorolja a lépéseket és ő tanítja be a többieknek. Szigorú tréner, pedig a saját 82 éves édesanyja is ott ropja a többiekkel. Szabó Istvánné "Ibi mama" azt mondja:

Amikor a közös táncra kerül a sor, hirtelen elmúlik a derékfájás is.

A nyugdíjasok lejtettek már fűszoknyás hawaii táncot, otthonkás, járókeretes előadásuktól meg garantáltan a hasát fogja a nagyérdemű. A Vadrózsák fiatalabb hölgytagjai hasonlóképpen sem a kánkántól, sem a néptánctól nem riadnak vissza, de otthon vannak a modern műfajokban is. Ám igazságtalanság lenne csak a hölgykoszorút említeni: a vicces színdarabokban a férfiaknak is osztanak szerepeket, a táncos fellépéseknél pedig övék a munka férfias része: szállítás, hangosítás.

Kőszegi Szilvia úgy fogalmaz: mindenki szívesen áldoz az idejéből a próbákra, mert ilyenkor jól érzik magukat együtt, sokat nevetnek, kiszakadnak a mindennapos teendőkből. A táncnak, a fellépéseknek köszönhetően mind fizikailag, mind szellemileg feltöltődnek.

Az évnek talán nincs is olyan hónapja, amelyre ne esne valamilyen közösségi alkalom Csöngén. Farsang, nőnap, falunap, szüret, idősek napja, szilveszter hozza össze az embereket a falukemence mellett. A két alkalom között pedig próbálnak. Persze, nem táncolhat mindenki, de a bendők megtöltéséhez azok a falubeliek is hozzájárulnak, akik színpadra nem lépnek.

Ki krumplit, ki hagymát, ki tojást, ki lekvárt ajánl fel, kerül finom házi pálinka is.

Aki nem tud elmenni, legalább küld egy tányér süteményt.

A lányok-asszonyok az első hívó szóra tudják a dolgukat: tisztítják a hozzávalókat, fortyognak az üstök, sül a lángos, a palacsinta, a töki pompos.

Másnap pedig ugyanúgy, hívás nélkül jönnek mosogatni, takarítani.

Igazi jó közösséget alkotnak. Nyéki Sándor, Csönge polgármestere nevetve mondja: ők minden alkalomból rendezvényt csinálnak. Legyen az közösségi munka, temetőtakarítás, faültetés, a végére bográcsozás, családias összejövetel kerekedik belőle. Németh Zsuzsanna mondja ki, amit valamennyien éreznek: ha kimarad néhány hét, már hiányzik a társaság.