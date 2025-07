Az Év Szakdolgozója a Markusovszky-kórházban: Vargáné Németh Anita

Az emberi táplálkozás és az egészség közötti összefüggéseket vizsgálja a dietetika. A dietetikus pedig az a szakember, aki alkalmazni tudja a táplálkozástudományi ismereteket, élelmiszerek minőségét vizsgálja, táplálkozási tanácsot ad és egészségnevelő munkát is végez. Egy dietetikusnak, mint például Anitának, a betegélelmezésben is fontos szerep juthat. A speciális diétát igénylő étlapokat a kórházban kizárólag dietetikus végzettséggel lehet összeállítani. Feladatai közé tartozik az egyéni táplálkozási útmutatók és étrendek írása is.

Vargáné Németh Anita dietetikus

Fotó: Szendi Péter

Mi a feladata egy kórházi dietetikusnak?

A dietetika folyamatosan változik, a szakemberek sohasem hagyhatják abba a tanulást – ez már az első mondatok után kiderült.

– Az Entzbruder Dezső egészségügyi szakközépiskolában érettségiztem általános ápoló és asszisztensként 1997-ben. 2001-ben diplomáztam a Pécsi Tudományegyetemen dietetikusként, azóta dolgozom a kórház Élelmezés és Dietetikai részlegén. Amikor munkába álltam, még a kórház állományába tartozott minden dietetikus, és rengeteget tanultam tőlük. Utána 5 és fél év gyes következett, és amikor visszatértem, azzal szembesültem, hogy a szakmám fenekestül felfordult. Azóta is továbbképzésekre, konferenciákra járok, olvasok, tanulok, szakmai podcastokat hallgatok. Követnünk kell a szakmai szervezetek és az orvosok ajánlásait, az új szemléletet – mondja Anita.

S hogy mi az állandó a szakmájában? – Az ajánlás, hogy változatosan étkezzünk, hogy a szervezetünk megkapja a szükséges tápanyagokat. Természetes alapanyagokat fogyasszunk és mellőzzük az étrendünkből a kényelmi termékeket – mondja.

Mindennap megkóstolja a kitálalásra elkészített ételeket

Több mint két évtizede kiszervezte a kórház az élelmezési szolgáltatást a Dietetikai Szolgálat ellátásával együtt. Anita egyedüli dietetikusként végig kórházi alkalmazásban maradt. (Mostanra többen vannak dietetikusok a kórház kötelékében.) Élelmezési koordinátorként neki összekötő, ellenőrző szerepe volt és van a vállalkozás és a kórház között.

Háromhetente forgó étlappal dolgozunk, amit frissítünk a szezonnak megfelelően és új alapanyagokkal. Minden nap megkóstolom a kitálalásra elkészített ételeket, ellenőrzöm a hőfokokat. Sokféle diétás menünk van, azokat is. Partnerként dolgozunk az élelmezést ellátó cégben a kolléganőkkel, és arra törekszünk, hogy a beteg elégedett legyen

– mondja.