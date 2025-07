Hiába van dinnyeszezon, igazán csak melegben fogy - Magyar dinnye nyomában a szombathelyi piacon!

A hűvös tavasz és a hűvös esték megtették hatásukat, ezért minden, köztük a dinnye is meg van csúszva jó két héttel a szokásos ügymenethez képest. Mindenesetre jó egy hete már magyar dinnyét árul mindenki a szombathelyi piacon. Finom volt a görög is, de azért a magyar görögdinnye az igazi, ráadásul már az ára is sokkal kedvezőbb, nemrég még 595 forintért adták kilóját, most meg már csak 395-ért. 200 forintot esett az ára másfél hét alatt – tudtuk meg Molnár Páltól, aki elárulta azt is, az árak nem itt helyben, hanem a fővárosi nagybani piacon dőlnek el.

Nagyot zuhant a magyar dinnye ára másfél hét alatt. A vásárlók leginkább akkor keresik ha meleg van Fotó: Szendi Péter

Sok múlik a kínálaton és keresleten, de azon is, hogy kinek milyen kapcsolatai vannak. Neki például van egy olyan jó paprikaárusa, hogy már szezon kezdetén 600-800 forintért tudja adni az árut, amikor még másnál 1200. Nála legjobban a negyedelt dinnye fogy, egyrészt mert kényelmes (jobban elfér a hűtőben), másrészt mert a mostani dinnyék kimondottan nagyok, így egy negyed darab is simán megvan 3 kiló.

A dinnye lékelése már évek óta nem divat (élelmiszer-biztonsági okokból nem is kerülhet rá sor), a kóstolás azonban nagyon is élő hagyomány, különösen a dinnyénél igaz ez, de volt már olyan is, aki az almapaprika erejében nem bízott, Molnár Pálnál kóstolhatott az is. A fontos, hogy a vásárló elégedett legyen, a többi nem számít.

Hasonlóan gondolkodik, ezért szintén nagy kóstolásokat tart a már több mint 45 éve a piacon áruló Horváth Emil is.

Horváth Emil lassan fél évszázada árul a piacon, nála nehéz kóstolás nélkül dinnyét venni Fotó: Szendi Péter

Gyorsan ketté is vágott egy jól megtermett dinnyeszörnyet.

Hiába szabadkoztunk, hogy korán van még a dinnyéhez, kóstolni kellett, nem volt mese. Miközben kellőképpen összeragacsoztuk és lecsöpögtettük magunkat – az egyébként tényleg nagyon finom dinnyével – azt is megtudtuk, hogy a dinnye leginkább csak melegben, meg hétvégén fogy rendesen, most mindenki inkább a befőzésre koncentrál.

Különben is, sokan munka előtt ugranak be piacozni, és senki nem megy szívesen dolgozni egy jókora dinnye kíséretében. Egyébként mintha a piacon sem kedvelnék annyira a dinnyék társaságát, mindössze 5-6 árusnál láttunk görögdinnyét, sárgát meg még ennyi helyen sem. Ez utóbbi mondjuk érthető, míg a görögdinnye meglehetősen távol került ízében családjától, a tökféléktől, a sárgadinnye le sem tagadhatná származását, ezért aztán népszerűségben még csak megszorongatni sem tudta soha zöld héjú, piros belű nagy testvérét.