Egy életben tízezer másik

Gyerekként nem különösebben szerettem olvasni. Aztán, mint oly sokan mások, én is megkaptam életem sorsfordító kötetét a Harry Pottert. Emlékszem, annak idején sokan ráncolták amiatt a homlokukat, hogy pont egy „ilyen” könyv hozta meg a kedvemet az olvasáshoz. Mondjuk, az „ilyen” jelzőt már akkor sem értettem, még felnőttként is nagyon sokat tanultam a sorozat egyes részeiből. Mindenesetre most is végtelenül hálás vagyok azért, mert akkor megtapasztalhattam, milyen erő és mekkora csoda rejlik abban, amikor elmerülhetek a szavak rengetegében. Jelenleg évente nagyjából nyolcvan könyvet olvasok el, és úgy érzem, ez kevés. Kevés az az idő, amit egy-egy kötetnyi élettel, érzéssel, gondolattal tölthetek. Ha rátalálok egy-egy nekem új szerzőre, mint most is, akkor előfordul, hogy az éjszakáim egy részét önként feláldozva falom a sorokat. A technikának köszönhetően az e-könyveket a telefonom felolvassa, így nem kell lemondanom erről az élményről.

A mai világban, amikor sokan másfajta életre, ingerekre, környezetre vágynak, akkor nem is sejtik, hogy az elérhetetlen valójában karnyújtásnyi távolságban, egyetlen könyvben is elérhető. Mert egyetlen emberöltő alatt tízezrek bőrébe bújhatunk, velük sírva-nevetve, tanulva a hibáikból, új világokban elmerülve. Mi ez, ha nem varázslat?!