Fényűzés és pompa: mesebeli kastély keresi új gazdáját a vármegyehatáron - fotók

Különleges ingatlanra bukkantunk az Ingatlanbazár kínálatában. Ezúttal Vas vármegye határain kicsit túlkacsintva, de nem sokkal, a vármegyehatár közelében Rábasebesen találtunk egy mesebeli eladó kastélyt.

A mesebeli ingatlanért most 625 millió forintot kérnek, az összegért viszont egy több mint 35 ezer négyzetméteres telken egy 1326 négyzetméteres elvarázsolt kastélyt kaphatunk, méghozzá a Rába-partján. A neobarokk kastély történelmi múltja is lélegzetállító, 1903 és 1904 között Széchenyi Jenő építtette. Az épületben 22 apartman került kialakításra, mindegyik nappalival, hálószobával és fürdőszobával, valamint minikonyhával van ellátva. A telken egy másik épületben még két apartman és gépészeti egységek kaptak helyet. Az épületek védettséggel rendelkeznek, de felújításra szorulnak. Ha ez még nem volna elég, a kastélykertben egy 1300 méteres talpmélységű hévízíztartalmú termálkút is található, amely több mint 60 fokos, továbbá két medence is helyet kapott a telken.