Közel ezren kezdik meg tanulmányaikat az ELTE szombathelyi képzésein – ezek most a legnépszerűbb szakok

Az idei általános felvételi eljárás során 966 fő nyert felvételt az Eötvös Loránd Tudományegyetem szombathelyi képzéseire - tette közzé az ELTE-SEK közösségi oldalán. Mint írják, a legtöbben alapképzésre vagy osztatlan képzésre kerültek be (összesen 711 fő), de mesterképzésre is jelentős létszám – 211 fő – jutott be, míg felsőoktatási szakképzésre 44-en nyertek felvételt.

Egyre többen választják az ELTE szombathelyi képzéseit

Forrás: ELTE-SEK közösségi oldal

A legtöbb hallgatót ismét a pedagógusképzés vonzotta: ide 452 főt vettek fel, ami jól mutatja, hogy a szombathelyi egyetem továbbra is a tanárképzés egyik vidéki bástyája. A bölcsészettudományi (166 fő), gazdaságtudományi (161 fő), műszaki (93 fő), sporttudományi (67 fő) és informatikai (60 fő) területek is szép számokat hoztak, míg a művészetközvetítés képzésre 20 hallgató jutott be.

A szervezeti egységek közül a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ vezet 540 hallgatóval, ezt követi a Pedagógiai és Pszichológiai Kar (165 fő), a Társadalomtudományi Kar (161 fő), valamint az Informatikai Kar (153 fő). Mindez tovább erősíti azt a képet, hogy a szombathelyi képzések gerincét még mindig a pedagógusképzés és a humán területek adják.

Ezek a legnépszerűbb szakok Szombathelyen:

Pszichológia (nappali) – 70 fő

Óvodapedagógus (levelező) – 46 fő

Programtervező informatikus (nappali) – 45 fő

Tanító – 44 fő

Gépészmérnöki (nappali) – 42 fő

Csecsemő- és kisgyermeknevelő (levelező) – 33 fő

Anglisztika (nappali) – 32 fő

A 2025 szeptemberében induló képzések ponthatárait július 23-án este hozták nyilvánosságra. Az ELTE Savaria Egyetemi Központ közösségi oldalán így kommentálta az adatokat:

„Megállapítható, hogy 2017 óta az ELTE szombathelyi képzései egyre népszerűbbek a régió fiataljai körében, a hallgatói létszám folyamatosan emelkedik.”

Ez a tendencia a számokban is tükröződik: 2020-ban még csak 642 főt vettek fel, 2021-ben 701-et, 2022-ben 717-et, 2023-ban 904-et, míg tavaly 981 főt. A mostani 966 fős létszám újra közelíti az ezer főt, és a közelgő pótfelvételi eljárással ez akár meg is haladható.