Kiderült, itt kapható Vas vármegye legfinomabb fagyija

Gyümölcsös ízek vagy a megszokott, klasszikus csoki, vanília, puncs? Esetleg valami extrém, modern, szokatlan? Ki-ki maga dönti el – legtöbbször ott a helyszínen – milyen jeges édességgel szeretné meglepni magát és szeretteit. Vannak impulzív fagyizások (főleg nyaraláskor), de rengeteg ember a bevált kedvenc helyekre esküszik. Igen ám: de melyikre? Közösségi oldalunkon feltett kérdésünkkel erre kértük a választ.

Fagyizó-körkép Vasban: olvasóink szavaztak, íme az eredmény!

Melyek Vas vármegye kedvenc fagyizói?

Több, mint 750 olvasónk osztotta meg véleményét, melyből kirajzolódott: melyek Vas vármegye kedvenc fagyizói. Ahogy tesszük máskor is hasonló esetben, most is leszögezzük: nem szakmai, nem tudományos kutatás ez. De amikor ilyen nagy számban jönnek vélemények, talán segítség és iránymutatás lehet a fagyiért rajongók véleménye.

Nézzük a számokat! A Facebook-poszt hozzászólások alapján az alábbi hat fagyizó emelkedik ki a leggyakrabban említett kedvencként.

A győztes: a szentgotthárdi Gombócos fagyizó

A szentgotthárdi Gombócos fagyizót 118 kommentelő említette meg, a Rumban működő Tamás fagyizó 87 említéssel lett második. Szombathelyen a Bella Gelato 38 voksot zsebelt be, alig lemaradva mögötte a büki Kóczán fagyizó pedig 37-et, míg a sárvári Olasz fagyizó 22, a szombathelyi Mészáros cukrászda pedig 18 szavazatot kapott.

1. helyezett: Gombócos Fagyizó, Szentgotthárd: A legtöbb hozzászólásban ez szerepel; többek által kiemelve a Grand Prix díjakat és az egyedi ízeket.

2. helyezett: Tamás Fagylaltozó, Rum: Sokan egy kisebb utazást is bevállalnak, hogy ennek a fagyinak az ízeit élvezhessék.

3. helyezett: Bella Gelato, Szombathely: Népszerű a krémes fagylaltjáról és barátságos kiszolgálásáról. Akadt, aki az „ország legjobb fagyijának” nevezte...

4. helyezett: Kóczán fagyizó, Bük: A „legtutibb” és „legjobb” jelzőket is besöpörhette, sok-sok említés mellett.

5. helyezett: Sárvár, Olasz Fagyizó: Erről megtudhattuk, hogy „nem gombócot adnak, hanem kanállal adagolják a fagyit”.

6. helyezett: Mészáros cukrászda, Szombathely: Szintén többször említik, kiemelik a klasszikus cukrászdai hangulatot és a házias ízeket.

