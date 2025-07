Tudomány, dobpergés és barátság a Távol-Keleten - Fekete Gusztáv úti beszámolója

Dr. Meizi Wang, aki Fekete Gusztáv doktorandusz hallgatója volt, vágyik vissza Szombathelyre

- Hongkongba vezető utamra a Shenzhen-ben élő, de Szegeden végzett kollágám, Dr. Song Yang kísért el. Mivel Dr. Song a hongkongi Politechnikán (The Hong Kong Polytechnic University) dolgozik, ami a világ 57. legjobb egyeteme, így volt alkalmam, hogy betekinthessek az ottani kutatói létbe. Általánosan elmondható, hogy a kampuszon kicsi laborokban 7-8 ember dolgozik feszített munkatempóban 8-10 órát. A feladat sok és nehéz, így sokszor csak akkor van idejük egymással beszélgetni, ha elmennek enni az egyetemi menzára – mesélte Fekete Gusztáv. - A hongkongi látnivalók közül kiemelném a Viktória csúcsot, ahová fogaskerekűvel is fel lehet menni (552 méter magas), és innen rálátni a 7,5 milliós Hongkongra. A hegyet körbe is lehet sétálni.

Song Yang és Meizi Wang korábban doktorandusz hallgatója volt dr. Fekete Gusztávnak (középen), most Hongkongban találkozhattak. Forrás: Fekete Gusztáv

- Kint létem legkedvesebb része azonban az volt, amikor ismét találkozhattam Dr. Meizi Wang kolléganőmmel, aki Szombathelyen volt doktorandusz hallgatóm. Dr. Meizi Wang ma már egyetemi adjunktus, aki sikeresen vezet kutatási projekteket és emellett tanít is. Roppan büszke vagyok rá. A napot egy közös vacsorával zártuk, amely közben Meizi elismételte a magyar szavakat, amiket itt Szombathelyen tanult: leves, rizs, jó étvágyat…majd elmondta, mennyire szívesen idézi fel Szombathely városát, azt a szabadságot, amit itt átélt, és mennyire vágyik ide vissza!