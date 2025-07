Ünnepeljünk együtt! 3 órája

Felvételi ponthatárok 2025: ma este minden kiderül - Tájékozódj a vaol.hu-n!

Idén nyáron is eljött a nagy nap – a ponthatárok kihirdetése –, amit a barátaiddal ünnepelhetsz. Ezért országszerte tíz helyszínen vár július 23-án a Pont Ott Parti, hogy ne csak izgulni, hanem ünnepelni is együtt tudjatok. Itt az alkalom, hogy megismerkedj más leendő egyetemistákkal, és közösen hangolódjatok az előttetek álló új időszakra - írja a felvi.hu. Felvételi ponthatárok - a vaol.hu is figyelemmel kíséri az eseményeket.

Idén nyáron is eljött a nagy nap – a ponthatárok kihirdetése –, amit a barátaiddal ünnepelhetsz. Ezért országszerte tíz helyszínen vár július 23-án a Pont Ott Parti, hogy ne csak izgulni, hanem ünnepelni is együtt tudjatok. Itt az alkalom, hogy megismerkedj más leendő egyetemistákkal, és közösen hangolódjatok az előttetek álló új időszakra - írja a felvi.hu. Felvételi ponthatárok - a vaol.hu is figyelemmel kíséri az eseményeket. Felvételi ponthatárok: ma minden kiderül

Fotó: Shutterstock Felvételi ponthatárok Budapesti helyszín: Budapest Park

Dátum: 2025. július 23. (szerda)

Kapunyitás: 16:00 Vidéki POP helyszínek Veszprém | Sopron | Pécs | Szeged | Eger | Gyula | Győr | Nyíregyháza | Kecskemét | Debrecen | Miskolc

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!