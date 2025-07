Felvételi ponthatárok 2025: Ekkor derül ki a nagy hír

A felvételi egyik legfontosabb pillanata következik: július 23-án este az Oktatási Hivatal nyilvánosságra hozza a felvételi ponthatárokat. Ez a nap minden jelentkező számára sorsdöntő, hiszen ekkor történik a felvételi ponthatárok kihirdetése, vagyis kiderül, hogy elég volt-e a megszerzett pontszám a választott szakhoz. A központi felvételi pontjai alapján dől el, kik kezdhetik meg tanulmányaikat szeptemberben valamelyik egyetemen.

Ma este kiderülnek a felvételi ponthatárok

Forrás: Illusztráció/Eduline

Felvételi ponthatárok: közeleg a ponthúzás pillanata

A felvételi pontok kihirdetése az elmúlt évek gyakorlata szerint 20 órakor történik. Aki korábban az E-felvételi rendszerében kérte, felvételi sms formájában is megkapja az értesítést, de az eredmények elérhetők lesznek a felvi.hu oldalon és az Eduline-on is. A felvételi eredmények 2025-ben is szakokra és intézményekre lebontva jelennek meg, így pontosan látható lesz, hogy melyik egyetemen, melyik képzésre milyen felvételi pontok kellettek a bekerüléshez.

Sokan teszik fel a kérdést: mikor derülnek ki a felvételi eredmények? A válasz tehát egyértelmű: július 23-án este nyolc körül. A központi felvételin idén is közel 130 ezer diák reménykedik abban, hogy felkerül a neve a sikeresen felvettek listájára. Az egyetemi felvételi folyamata ezzel a lépéssel zárul le hivatalosan, innentől már csak a beiratkozás és a tanévkezdés marad hátra.

A várakozás perceit sokan közösségben töltik: országszerte ponthatárváró bulik várják az érdeklődőket. Budapesten a Budapest Park ad otthont a Pont Ott Partinak. A vidéki Pont Ott Partik listáját az Eduline külön cikkben gyűjtötte össze – a szomszédos vármegyékben például Sopronban és Veszprémben is lehet közösen izgulni és ünnepelni a felvételi eredmények kihirdetése után.