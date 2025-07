Felvételi ponthatárok: ELTE, PTE, Brenner – itt vannak a szombathelyi adatok

Ma 20 órakor megtörtént a felvételi ponthatárok kihirdetése: az Oktatási Hivatal közzétette a központi felvételi eredményeket, így most már minden jelentkező megtudhatja, bekerült-e a választott egyetemre. Az egyetemi felvételi 2025-ös eredményeiről a jelentkezők felvételi sms formájában is értesülhettek, illetve a felvi.hu felületén is elérhetőek a felvételi ponthatárok.

Közel 130 ezer fiatal várta: megjöttek a felvételi ponthatárok

Felvételi ponthatárok: így alakultak a szombathelyi képzések pontszámai

Idén közel 130 ezer fiatal adott be jelentkezést az ország különböző felsőoktatási intézményeibe. A felvételi pontok kihirdetése minden évben kiemelt esemény, hiszen a felvételi eredmények alapján derül ki, ki folytathatja tanulmányait szeptembertől a felsőoktatásban. Miután kiderült a végleges felvételi rangsor 2025-ben is, az intézmények megkezdhetik a beiratkozási folyamatokat.

Vas megyében három intézmény képzéseire jelentkezhettek a hallgatók: az ELTE Savaria Egyetemi Központ, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központja, valamint a Brenner János Hittudományi Főiskola kínál alapképzéseket, osztatlan szakokat és felsőoktatási szakképzéseket.

ELTE Savaria Egyetemi Központ

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar – Szombathelyi Képzési Központ

Brenner János Hittudományi Főiskola

A központi felvételi során a ponthatárokat a korábbi évekhez hasonlóan több tényező – például az intézmények kapacitása, a jelentkezők száma és teljesítménye – befolyásolta. A felvételi feladatok sikeres teljesítésén túl idén is fontos szerepe volt az emelt szintű érettségiknek, nyelvvizsgáknak és többletpontokat érő eredményeknek.