Térképen a fix traffipaxok, hogy nehezebben fuss bele egy drága fényképbe

Térképen mutatjuk, hogy ha Vas vármegyéből a Balaton felé indulsz, hol találkozhatsz fix traffipaxokkal. Persze ezen kívül a Rendőrség még számos helyen mérhet sebességet mozgó autóból vagy ideiglenesen felállított traffipaxokkal is, ahol egy kisebb vagyont is elfizethetsz vagy a büntetőpontjaidat is gyarapíthatod.

Fix traffipaxok - folyamatosan bővítik a hlózatot

A fenti térkép a 2025.07.29-es állapotot mutatja a police.hu szerint, de a rendőrök folyamatosan bővítik a fix traffipaxok - vagy ahogy a rendőrök hívják, KKEP-k -, számát, így ha egy VÉDA-kapu felé közelítesz, nem árt odafigyelni. A legegyszerűbb megelőzés a nagy büntetések és a biztonság érdekében az, ha egyáltalán nem lépi túl az ember a sebességhatárokat.