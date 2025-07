Erős földrengés volt az Egyesült Államok partjainál - cunamiriadót is kiadtak

A 7,3-as erősségű földrengés epicentruma a Csendes-óceánban volt, 87 kilométerre délre Sand Pointtól, az alaszkai félsziget egy kis településétől - közölte az amerikai geofizikai intézet (USGS). A hatóságok cunamiriadót adtak ki az Alaszka délnyugati részén található hatalmas, ritkán lakott, vadregényes tengerparti régióra, a figyelmeztetést azonban alig két órával később visszavonták.

Forrás: earth3dmap.com

Alaszka erősen ki van téve a földrengéseknek

A csendes-óceáni tűzgyűrűn fekvő Alaszka erősen ki van téve a földrengéseknek. Az 1964-es, 9,2-es erősségű nagy alaszkai földrengés hatalmas pusztítást végzett Anchorage városában, és szökőárat okozott, amely az Alaszkai-öbölben, valamint az Egyesült Államok nyugati partvidékén és Hawaiin is pusztított, összesen több mint 130 életet követelve.

Szerdán délután Magyarországon is megmozdult a föld

Ahogy arról a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium nyomán portálunk is beszámolt, szerdán (2025. július 16-án) délután, 15:48-kor újabb, a környéken is érezhető földrengés pattant ki Csongrád térségében, viszonylag kicsi, 2,5-ös magnitúdóval. Ez a rengés is a pár hete tartó földrengéssorozat része, amely már több kisebb érezhető eseményt okozott a környéken. Mint írják, az obszervatóriumba már több bejelentés is érkezett a környékbeli lakosoktól, akik érzékelték a mozgást. Néhány napja - egészen pontosan vasárnap - pedig arról írtunk, hogy Ausztriában, nem messze a határtól mozdult meg a föld.