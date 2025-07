Hatalmas földrengés rázta meg Kamcsatkát - Ez volt idén a legnagyobb

Magyar idő szerint hajnalban (2025-07-29, 23:24:50 UTC) erőteljes, 8,8-as magnitúdójú földrengés rázta meg a Kamcsatka-félsziget keleti partvidékét. A földrengés epicentruma a Kuril–Kamcsatka szubdukciós zónában helyezkedett el, 20,7 km-es mélységben – jelentette az Egyesült Államok Geológiai Szolgálata (USGS) - közölte a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium.

Földrengés: A régióban korábban is történtek jelentős földmozgások.

Forrás: Shutterstock

A földmozgást a teljes félszigeten és a környező térségekben is érezték. A rengés által keltett szeizmikus hullámokat obszervatóriumunk szeizmológiai állomáshálózata is egyértelműen regisztrálta.

A rengés sekély mélysége miatt a felszíni hatások erőteljesek lehettek, különösen a Kamcsatka partjai mentén. A Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) cunamiriadót adott ki a térségre. Figyelmeztetés érvényes Japán, Hawaii, Alaszka és az USA nyugati partvidéke számára. Egyes part menti településeken megelőző evakuálások történtek. A helyi hatóságok folyamatosan értékelik a kockázatot.

Földrengés - Földtani háttér

A földrengés a Kuril–Kamcsatka szubdukciós zónában történt, ahol a Csendes-óceáni kőzetlemez alábukik a Kamcsatkai-félsziget kontinentális oldala alá. A két lemez konvergenciája ebben a térségben évente 76–90 milliméter közé tehető.

A Kamcsatka-félsziget a világ egyik legaktívabb szeizmikus övezete. Az elmúlt hónapokban kisebb rengések és vulkáni működés is megfigyelhető volt a régióban.

A régióban korábban is történtek jelentős földrengések. 1952-ben egy Mw 8,8–9,0 közötti nagyságú földrengés történt a mai esemény epicentrumától délkeletre, amelyhez nagy erejű cunami is társult, több part menti települést súlyosan érintve. A kutatások szerint az akkori rengés egy több száz kilométer hosszú szakaszt szakított fel a szubdukciós zónában, viszonylag mélyebb, akár 40 km-es tartományban is.

Egy 1737-es eseményről is fennmaradtak feljegyzések, amelynek magnitúdóját a jelenlegi ismeretek alapján becsülték meg, de instrumentális adatok nem állnak rendelkezésre, így a pontos értéke nem ismert. A vonatkozó becslések szerint jelentős cunamit válthatott ki.