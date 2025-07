Földrengés volt Magyarországon, a lakosság is érezte

A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium nemrég közzétett bejegyzéséből kiderült, hogy szerdán (2025. július 16-án) délután, 15:48-kor újabb, a környéken is érezhető földrengés pattant ki Csongrád térségében, viszonylag kicsi, 2,5-ös magnitúdóval. Ez a rengés is a pár hete tartó földrengéssorozat része, amely már több kisebb érezhető eseményt okozott a környéken. Mint írják, az obszervatóriumba már több bejelentés is érkezett a környékbeli lakosoktól, akik érzékelték a mozgást.

A mellékelt térképen a piros jel mutatja a mai földrengés helyének kezdeti becslését:

Néhány napja - egészen pontosan vasárnap - arról írtunk, hogy Ausztriában, nem messze a határtól mozdult meg a föld.

Miért van ilyen sok földrengés? A szombathelyi szakember szerint ezek lehetnek az okok

Mi lehet a sok földrengés oka? - kérdeztük néhány hónapja dr. Kovács Gábortól, az ELTE BDPK Földrajzi Tanszék adjunktusától.

- A Győr, illetve a város térségi földrengések egyazon törésvonalhoz kapcsolódnak – kezdte dr. Kovács Gábor. - Ennek egyik ága okozta az 1700-as években Komáromban a nagy pusztítást. A Győr-Komárom-Pápa háromszög határolta terület az igencsak aktív. Az Alpok hegység folyamatos nyomás alatt van. A hazánkat érő legnagyobb hatás az, hogy az Adriai-kőzetlemez halad észak felé, a forgása pedig az óramutató járásával ellentétes. A győri térség van az Alpok keleti, a tiroli pedig a nyugati végén. Így az Alpok emelkedése és az Adria nyomása éri mindkét térséget - válaszolta a szakember portálunk érdeklődésére.