5 Furcsa Facebook Marketplace hirdetés, amire csak annyit mondasz: ez vicc?!

Mindannyian ütköztünk már furcsa internetes posztokba, amikre kétszer is ránéztünk, hogy jól látjuk-e, amit látunk. Most összegyűjtöttük 5 furcsa Facebook Marketplace terméket, amiknek hirdetései ma is élesek és akár meg is vásárolhatjuk - már ha van rá szükségünk.

Forrás: Shutterstock

1. Babetta

"Anyámmal élek, Babettával járok, macskám van, és ne legyek kemény?" - szól a híres mondás az Üvegtigris című filmben Csoki szájából. Nos, ezzel a furcsa Babettával lehet, hogy olyan könnyen nem tudna még Csoki sem járni, maximum egykerekezni, de legalább az ár - érték aránya megfelelő a terméknek!

Furcsa 15 Forintos Babetta

2. Furcsa tükrök

Tükröket árulni mindig is nehéz feladat volt az emberek számára, hiszen lefotózni anélkül, hogy bármi nem odavaló visszatükröződjön, szinte lehetetlen, így sokaknak nem is sikerül. Az alábbi videóban össze is vannak gyűjtve a legjobb tükrös hirdetések!

3. Zámbó Jimmy relikvia - eredeti diapozitív

Midig jó dolog, ha van egy értékes relikviánk, de ha befektetésre szánnánk, fontos belegondolni, hogy lenne-e ennek valamiféle vevőköre is, amikor eladásra kerülne a sor. A több, mint 4 hete piacon levő, 30.000 Forintos Zámó Jimmy kép eddig nem talált vevőre, pedig használt, de kiváló állapotú!

Zámó Jimmy relikvia a Marketplace-en.

4. Régi babakocsi

Sokan vesznek babatermékeket másodkézből, használtan, hiszen sokkal időtállóbbak, mint ameddig szükség lenne rájuk. Ilyen eszköz a babakocsi is, amiből tömérdek mennyiségűt találhatunk Marketplace-en, de vajon mikor számít egy babakocsi túl réginek? Amikor az egykori baba, akit tologattak benne, már 80 éves?

Régi babakocsi.

5. Új férfi alsónadrág bugyi

Vannak termékek viszont, amiket nem javasolt másodkézből venni, még akkor sem, ha a hirdetésben fel van tüntetve, hogy új, sosem használt. Ilyen termék egyértelműen az alsónemű, azon belül is a férfi bőrbugyi, amire a hirdetés alapján már biztosan nem igaz, hogy sosem használt, hiszen a plüssmackó is felpróbálta.