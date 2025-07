Gersekarátról intézi öt falu ügyeit Babos-Szőllősy Gabriella

Sajátságos, kistelepüléses körzete ez a vármegyének: a mostani közigazgatási felosztás szerint tizennégy falu tartozik a hivatalhoz, de a lakosságszám összesen alig haladja meg a hatezret. Így a jegyző mellett egy aljegyzőt is kell alkalmazni, akihez Gersekarát, Sárfimizdó és Telekes hivatali ügyeinek intézése tartozik, de lát el feladatokat Csehimindszenten és Bérbaltaváron is. A közigazgatási munka rendkívül szerteágazó, meg kell felelni a törvény által előírt feladatoknak, lépést tartani a jogszabályi változásokkal, megírni az önkormányzatok évi 2-3 pályázatát. Ehhez jön még, hogy a kirendeltség ajtaja folyamatosan nyitva áll az ügyintézésre, vagy valamilyen panasszal érkezők előtt. Babos-Szőllősy Gabriella jól összeszokott, öt fős szakmai csapattal dolgozik – velük és a települések polgármestereivel is a folyamatos, napi kommunikációt részesíti előnyben a nagy értekezletekkel szemben.

Gersekarát - Annyi minden belefér egy napba – vallja Babos-Szőllősy Gabriella, csak jól be kell osztani az időt. Fotó: Cseh Gábor

A sok települést magában foglaló körzet előnye, hogy jól finanszírozottan működik a hivatal, ki tudunk jönni a normatívából. - magyarázza az aljegyző – Gazdaságosan tudjuk üzemeltetni az intézményeinket, amiben az önkormányzatok is partnerek. Nem költünk semmire feleslegesen, hét falu működtet például három óvodát. A szokásos hatósági feladatok mellett mindig akad valami aktuális teendő.

Veszélybe került Gersekarát településen az iskola, az egyházhoz fordultak

Így például a megszüntetés szélére került a gersekaráti iskolánk felső tagozata, ezért az egyházhoz fordultunk, hogy átvennék-e a fenntartását.

Ebben az ügyben megkaptuk a napokban a kedvező döntést, így már biztos, hogy az óvoda és az iskola is, szeptembertől, öt évre egyházi kezelésbe kerül.

De sok új feladatot ad az is, hogy az önkormányzat átvette a horgásztó üzemeltetését.

S ha már a tavat említettük: Babos-Szőllősy Gabriella hetente, kéthetente a munkatársaival együtt ebédel a tónál, a köztisztviselők napján pedig közösen kirándulni mennek. Nagyon fontos a jó kapcsolat, az egymás iránti tisztelet, hiszen a sok és változatos munka csak úgy végezhető el jól, ha mindenki összedolgozik.

Az aljegyzőnő megszerette ezt a környéket, hiába hívták, se Sárvár környékére, se a saját falujába nem tudták elcsábítani. Az ingázással, az önkormányzatok látogatásával járó napi száz kilométernyi utazást megszokta. Negyedik osztályos kisfiát reggel leadja a sárvári katolikus iskolában, az elhozatalt, a délutáni foglalkozásokat a nagyszülők mindaddig vállalják, amíg Babos-Szőllősy Gabriella vagy a férje érte nem tud menni.

A jegyzőnőt tavaly egy nagyobb betegség figyelmeztette, túl sok a stressz az életében. Azóta kineziológiát tanul, jógaoktatóhoz jár, vezetés közben mantrázik. Mégis a legnagyobb stresszoldó a család otthoni vállalkozása, a kertészkedés. Bár sokan ezt nehezen tudják elképzelni, számára a kapálás, gyümölcsszedés, lekvár készítés, piacozás jelenti a legjobb kikapcsolódást. Esténként és hétvégéken jut erre több idejük, amikor mindhárman kiveszik a részüket a fizikai munkából. Nem csak saját részre termelnek: a több ezer tövön termett szamócát, édesburgonyát több csatornán keresztül értékesítik, így a rábapatyi termelői piacon vagy a Vasi Zöld Kosár vásárlói közösségben. Bérelt és saját földterületeiket évről évre növelik, így ma már két hektárt művelnek.

- Annyi minden belefér egy napba – vallja Babos-Szőllősy Gabriella, csak jól be kell osztani az időt. Ők a családdal úgy döntöttek, hogy a pihenés óráit is hasznos, teremtő tevékenységgel töltik ki.