Guns N’ Roses Budapesten: ott voltunk a három órás rockmámorban a legendákkal - fotó, videó

Tegnap este ott voltunk a Puskás Arénában, ahol a Guns N’ Roses fellépése újra bebizonyította: vannak zenekarok, akik bármit is csinálnak, a közönségük kitart mellettük, és minden percet kincsként él meg. Három órán keresztül, 32 dalon át tartott a koncert – egy igazi zenei maraton, amit a közel ötvenezres tömeg együtt énekelt, kiabált, ünnepelt. És mi is ott voltunk. Együtt lélegeztünk Slash-sel, együtt dobbantunk Duff basszusával, és együtt vártuk Axl minden hangját – még akkor is, ha néha csak találgatni lehetett, mit énekel épp.

A Guns N’ Roses feledhetetlen koncertje.

Forrás: VN/Gáspár Eszter

Egy este a Guns N’ Rosesal, ami a rocktörténelembe íródott

A koncert része volt a zenekar világkörüli turnéjának, amely már a címével is sokat sejtet: Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things – vagyis "Amit akarsz, és amit kapsz, két teljesen különböző dolog". És valóban: a hangzás nem volt mindig tökéletes, Axl hangja néhol elbújt a keverés mögött, a gitárok viszont olyan erővel szólaltak meg, hogy végig lehetett érezni, miért számít ez a zenekar élő legendának.

32 dal, 3 óra, megállás nélkül

A szettlista maga volt a rajongók álma. Hallhattuk az összes klasszikust: Welcome to the Jungle, Sweet Child o’ Mine, November Rain, Nightrain, Paradise City – és közben rengeteg olyan dalt is elővettek, amelyeket ritkán játszanak élőben. A koncertet nem csak a nosztalgia hajtotta, hanem a szenvedély is, amivel a banda még mindig zenél.

A koncert során elhangzott feldolgozások – mint a Bob Dylan-féle Knockin’ on Heaven’s Door vagy a Wings-féle Live and Let Die – csak még színesebbé tették az estét. És akkor még nem beszéltünk a Chinese Democracy és a Use Your Illusion korszak alulértékelt gyöngyszemeiről, amelyek most teljes erővel megszólaltak.