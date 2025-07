Nyugat-Magyarország egyik legnagyobb klinikáját hozta volna létre a most elhunyt Haraszti Péter

Ahogyan arról korábban mi is beszámoltunk, szerdán sportolás közben, 43 éves korában elhunyt Haraszti Péter, a TritonLife cégcsoport alapítója, vezérigazgatója és a legnagyobb részvénycsomaggal rendelkező tulajdonosa.

Így nézett volna ki Nyugat-magyarország egyik legnagyobb klinikája, ha Haraszti Péterék álma megvalósul Fotó: TritonLife Csoport

Haraszti Péter álma egy magas szakmai színvonalú, országos lefedettségű magánegészségügyi rendszer kiépítése volt, 2021 nyarán még arról írtunk, hogy a TritonLife csoport megkezdte szombathelyi ellátóbázisának, a TritonLife Magánkórház Szombathely nevű egységének végső kivitelezési fázisát. Fábián Gergely, a csoport ingatlanügyekért is felelős operatív igazgatója akkor úgy nyilatkozott: „Szerencsések vagyunk, hiszen Szombathelyen már a budapesti laboratóriumunk működtetése során is kipróbált, és jól működő partnerség keretében haladunk tovább, ráadásul egy fantasztikus ingatlant is találtunk a városközpontban a Szabadságharcos utcában, a volt Savaria cipőgyár átalakulás alatt álló területén”.

Ha sikerült volna megvalósítani a terveket, akkor Nyugat-Magyarország egyik legnagyobb, járó-, és fekvőbeteg klinikája jött volna létre, 3 műtővel, és egy 5 ágyas intenzív osztállyal.

Haraszti Péterék a magánkórház nyitását 2022 első felére időzítették

Végül aztán a projektből – forráshiányra hivatkozva – semmi sem lett, pedig a cég jól prosperál azóta is, 2023-ban már 30 milliárdos nettó árbevételt könyvelhettek el, 2400 szakdolgozóval 10 város 18 helyszínén, köztük a szomszédos vármegyékben Veszprémben és Sopronban is jelen vannak, a csoport által foglalkoztatott szakdolgozók száma már két éve is 2400 volt.