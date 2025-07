Három nap történelem, zene és élmény - Nádasdy Fesztivál Sárváron!

Július 18-20. között újra megelevenedik a múlt Sárváron! A 16. Nádasdy Fesztivál pénteken 17:30-kor indul a hagyományőrző csapatok látványos felvonulásával, majd három napon át minden a történelemről, a közösségi élményekről és a nyári feltöltődésről szól. A fesztivál ideje alatt 15 hagyományőrző tábor várja az érdeklődőket. A tavaly elindított időórás koncepció idén is folytatódik: a látogatók a történelem különböző korszakaiba pillanthatnak be, a római kortól a honfoglalás időszakán át egészen az I. és II. világháborúig. A fesztivál továbbra is a török hódoltság korát állítja a középpontba, de több történelmi korszak képviselői is bemutatkoznak. Évek után újra a Sárvári Íjászok is részt vesznek a rendezvényen, akik a honfoglalás korát idézik meg. Két különleges tematikus tábor is várja a látogatókat: a Történelmi Ispotályban a korabeli orvoslás tudományával ismerkedhetünk meg, míg a Pákász Tanyán a régi idők életmódját és mesterségeit mutatják be.

A viseleti és harcászati bemutatók, valamint a látványos lovasprogramok egész nap lekötik a történelemrajongókat. A fesztivál egyik leglátványosabb eseménye szombaton 16:30-kor lesz a várpark hátsó részén kialakított Ostrom téren: itt egy grandiózus, XVI–XVII. századi csatajelenetet láthat a közönség. A családosokra is gondoltak a szervezők: népi fajátszótér, bábos mesekuckó, Zoknicsata, Paprikajancsi bábszínháza és pónilovaglás is szerepel a gyermekprogramok között. A zenei kínálat idén is két színpadon zajlik. A nagyszínpadon olyan népszerű előadók lépnek fel, mint a Lóci Játszik, Nagy Bogi, a Hősök, valamint a PartYssimo zenekar. A Borszínpadon akusztikus, hangulatos zenei produkciók váltják egymást – ideális helyszín egy pohár bor és egy nyugodt nyáresti beszélgetés mellé. A Nádasdy Fesztivál mára nemcsak Sárvár, hanem a nyugat-magyarországi régió egyik legkedveltebb nyári rendezvénye lett, amely egyszerre kínál tartalmas kikapcsolódást, történelmi élményt és igényes szórakozást minden korosztály számára.