Kedvezmények 10 órája

Heti akciók: hatalmas zöldség-gyümölcs leárazások

A nyári forróságban is érdemes figyelni a bolti akciókat, hiszen sok zöldség és gyümölcs most jelentősen olcsóbb. A heti akciók több üzletláncnál is akár 71 százalékos kedvezménnyel csábítanak.

A július 17-től kezdődő heti akciók igazán kedvező ajánlatokat tartogatnak mindazoknak, akik szeretnének spórolni a nagybevásárláson. A Lidl, Tesco, Penny, Interspar és Aldi is komoly árengedményekkel rukkolt elő, különösen zöldségek, gyümölcsök és háztartási termékek terén. Összegyűjtöttük az üzletekben kínált legnagyobb heti akciókat

Forrás: Illusztráció/Pixabay Heti akciók: pénztárcabarát zöldségek és háztartási cikkek A Lidlnél a legnagyobb szenzáció az olívás stangli, ami kettő vagy több darab vásárlása esetén Lidl Plus alkalmazással mindössze 39 forintba kerül – ez 71 százalékos kedvezményt jelent (eredeti ár: 139 Ft). Emellett féláron vehetünk avokádót (199 Ft/db) és csemegekukoricát (149 Ft/db), de a mangó is csak 249 Ft, ha kettőt vagy többet viszünk belőle. A Penny Market kínálatában is szép számmal akad 35 százalék feletti akció: például a Juhász Rosé 959 Ft-ért, a Regina papírtörlő 299 Ft-ért vihető haza, míg a chia mag 539 forintért kapható. A zöldségek terén is erős a mezőny: cukkini 399 Ft/kg (-42%), avokádó 299 Ft (-40%), uborka 199 Ft (-42%). A Tesco a zöldség-gyümölcs fronton erősít: magyar fürtös paradicsom 319 Ft/500g (-60%), csemegekukorica 195 Ft/db (-51%), zöldpaprika 589 Ft/kg (-54%). Az Interspar is több fronton csökkentette árait: kecskeméti sárgabarack lekvár -40%, a 1,5 literes Mizse ásványvíz pedig 129 Ft. Emellett 40 százalékkal olcsóbb a kerti szék és a TOTAL motorolaj, valamint Surf mosószerek is kedvezménnyel kaphatók. Végül, de nem utolsó sorban az Aldi is csatlakozik az árzuhanáshoz: csemegekukorica 249 Ft, cukkini 399 Ft/kg, fürtös paradicsom 375 Ft/kg – mindegyik 46-50 százalékos kedvezménnyel.

