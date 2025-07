Ezt jól kisütötték – A hagyományos húzott rétes készítését tanulták Söptén

„A rétes örökzöld, pont akkora élmény volt elkészíteni, mint megenni. Sok szorgos kéz dolgozott, járt a robotgép is folyamatosan. Azért jöttünk össze, hogy kipróbáljuk és megtanuljuk a hagyományos húzott rétes készítését”, számoltak be a söpteiek.

A hagyományos húzott rétes készítését tanulták Söptén

Forrás: Facebook/Szeretünk Söpte

A tészta elkészítése és pihentetése után kezdődött a nyújtása. A tapasztaltabb kezek segítették és biztatták a kezdőket. Az évszakhoz igazodva készült túrós-barackos és tökös-mákos rétes. Előkerült a nemrég eltett meggy és cseresznye is, ezen kívül alma, szeder, áfonya és datolya is került a töltelékbe. Készült különleges burgonyás petrezselymes ízű rétes is. Köszönetet mondtak Gyöngyi Sényi -nek, aki nagy lelkesedéssel készült, és irányította a szorgalmas söptei csapatot.