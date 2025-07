Videón a szombathelyi játszótér csendes hősei: nagyi és unokái szedtek szemetet

Korábbi írásunkban 5 olyan dolgot mutattunk be, amiket tilos a játszótéren csinálni. Ezek a helyek ugyanis nemcsak a gyerekek örömforrása, hanem szabályozott közterület is, a szabályszegők komoly bírságra is számíthatnak.

Szerdán délelőtt kerestük fel a szombathelyi, Rohonci úti játszóteret. Kíváncsiak voltunk, milyen állapotok vannak ezen a játszótéren, amikor nem várt fordulat történt. De erről kicsit később.

A gyerekek és a szülők együtt élvezték a napsütést, a jó időt. Pertic Szebasztián lányával, Pankával játszóterezett. A tornyos csúszdánál találkoztunk velük. Mint megtudtuk, Panka egyik kedvence a csúszda, és ebéd előtt kijöttek egy kicsit mozogni. Erre a "játszira" nem nagyon járnak, inkább a Perint-partit választják.

Játszótér - Jön a nem várt fordulat

Az önfeledten játszó gyerekek mellett egy nagymama és két unokája tűnt fel, kezükben szemeteszsákokkal.

- Hétfőn a szél kifújta a szemetet a kukából, azt gondoltam magamban, ha lenne gumikesztyűm, begyűjteném. S tessék, itt vagyunk - mondta Wittingerné Pulay Szilvia. - Amit lehet összeszedünk. Sajnos sok a cigarettacsikk, a csokis papír, a papír zsebkendő.

A két unoka, Wittinger Róza és Miró Iván meg is mutatta, mi mindent rejt a zsákjuk.

Az alábbi videónkból pedig az is kiderül, milyen volt az önkéntes szemétgyűjtő akció:

