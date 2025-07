Jótékonysági koncert rockrajongóknak - vasiak is zenélnek Vilikéért

Augusztus 1–2. között a jánossomorjai Hengermalom területén rendezik meg a Rock Aid Festet - a jótékonysági koncerten egy beteg kisfiú, Vilike gyógyulását támogatják. A kétnapos eseményen a hazai rockszíntér számos ismert zenekara lép fel – köztük egy vasi együttes is, akik zenéjükkel és szerepvállalásukkal is a jó ügy mellé álltak.

A szombathelyi Great Escape a Vilike támogatására rendezett jótékonysági koncerten zenél

Forrás: Auer Máté

Szombathelyi zenekar is segít a jótékonysági koncerten

Vilike 11 éves, koraszülöttként született, és az oxigénhiányos állapot miatt izomtónus-zavarral él. Fejlesztése már kisgyermekkora óta folyamatos, és a jövőben is hosszú távon szüksége lesz rá. A koncert célja, hogy ehhez nyújtson anyagi segítséget a családnak – a zenészek önkéntes fellépésével és a közönség támogatásával.

A rendezvény lelke Fehér Tamás, a Fekete Bárányok énekese, aki szívvel-lélekkel szervezi a programot, és személyes ügyként tekint a segítésre. Az eseményen fellép többek között a Moby Dick, az Aurora, a Sear Bliss, az Akela, a Beerzebub, a Mirror, az End of Paradise, a Morte Silmoris, a Red Rockets, a Dirty Dogs, valamint a Fekete Bárányok – mindannyian önzetlenül vállalták a részvételt.

A szombathelyi Great Escape zenekar ezen az estén mutatkozik be új felállásban, és külön figyelmet fordít arra is, hogy a koncert üzenete minél több emberhez eljusson. Frontemberük, Auer Máté a Haverock Közösség Facebook-oldalán keresztül is népszerűsíti az eseményt és a támogatás lehetőségeit.

A Rock Aid Fest nem csupán zenei élmény, hanem egy közösség válasza egy kisfiú mindennapi küzdelmeire. A zene most eszköz: összeköt, felráz és segít – mert van, amikor egy koncert többet jelent puszta szórakozásnál.

Támogatni a Bertalan Viliéért Alapítványon keresztül lehet, az esemény hivatalos felületein pedig minden további információ elérhető.