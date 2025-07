Ezért ne hozz kagylót haza a nyaralásból – Komoly bírság, akár börtön is lehet a vége!

Egy kagylóhéj, egy csinos kavics, néhány marék homok – sokan csupán ártatlan emléktárgyként tekintenek ezekre a természetből származó „szuvenírekre”, és gondolkodás nélkül pakolják be őket a bőröndbe a tengerparti nyaralás végén. Pedig ez súlyos hiba lehet. A mediterrán országok közül több helyen – például Horvátországban, Olaszországban vagy Görögországban – szigorúan tilos természeti értékeket eltulajdonítani. Aki mégis megteszi, komoly pénzbüntetésre vagy akár börtönbüntetésre is számíthat.

Akár börtön is járhat azért, ha kagylóval pakoljuk meg a poggyászunkat!

Forrás: Freepik/illusztráció

Tilos a kagyló hazahozatala, a kavics és még a homok is

Horvátország – Egy kavicsért is jöhet a bírság

A horvát hatóságok különösen komolyan veszik a természeti értékek védelmét. A strandokon kihelyezett táblák is figyelmeztetnek: tilos kagylókat, köveket, kavicsot vagy homokot hazavinni. A tiltás jogi hátterét horvát természetvédelmi törvények és az EU Élőhelyvédelmi Irányelvei adják.

Ennek megfelelően a szabályszegő turistákat a hatóságok helyszíni bírsággal sújthatják, ennek összege elérheti az 1000–5000 kunát, azaz a 260 ezer forintot is. - írja a Bors. Fontos, hogy ez élő és holt kagylóra is vonatkozik! A szabálysértő turista gyakran már a határon szembesül a következményekkel.

Olaszország – 70 éves férfi is börtönt kockáztatott

Szardínia híres hófehér strandjairól – és arról, hogy a homok hazavitele bűncselekmény. A helyi törvények szerint minden, ami a strand része (homok, kagyló, kavics), védett természeti kincsnek számít. Egy 2017-es szardíniai rendelet 500–3000 eurós büntetést szab ki minden homok-, kő- vagy kagyló eltulajdonításra..

Ennek betartatása érdekében több turistát is megbírságoltak: 2021-ben például 41 embert sújtottak összesen 3000 euróig terjedő bírsággal, és mintegy 100 kg homokot, köveket és kagylókat kobozttak el a poggyászukból.

2023-ban egy francia turistát 1000 euróra, tehát körülbelül 400 ezer forintra bírságoltak, mert egy üvegben homokot akart hazavinni. Egy másik esetben egy 70 éves brit férfi ellen indítottak eljárást - olvasható az Origo cikkében.

Görögország & Kréta – Csendben, de szigorúan

Görögország és azon belül Kréta is védi part menti ökoszisztémáját, különösen azokon a területeken, ahol tengeri teknősök fészkelnek. Itt is sok helyen tilos kagylót, korallt, köveket vagy homokot hazavinni. Az ellenőrzés kevésbé szigorú, de ha valakit tetten érnek, 500–3000 euró közötti bírság is kiszabható. Van néhány kivétel, a leggyakoribb szuvenírnek számító kagylók és korallok behozatalához CITES-engedély szükséges – engedély nélkül ezek külföldre vitele tiltott.

A Korall Világszövetség szerint az európai jogszabályok a korallokat szigorúan védett fajként kezelik; illegális behozataluk esetén 10 000–1 000 000 forintnyi környezetvédelmi bírság és akár 3 év börtönbüntetés is kiszabható - írja a Sarti Info.

Egyiptom – Korall = bűncselekmény

Egyiptomban a vám- és természetvédelmi szabályok az export tekintetében rendkívül szigorúak. Az ország tiltja bármilyen élő vagy korallból, kagylóból, állati csontból készült termék exportját.