Nők fókuszban - Mindenki a legjobb tudását adja, hogy megmozgassa a falut

A MozduljKám Egyesület néhány tagjával a művelődési házban kialakított klubhelyiségükben ülünk le emléket idézni. Tiltakoznak az ellen, hogy bárkit név szerint említsünk. Huszonegyen vannak, és a tevékenységük úgy lehetett eredményes, hogy mindenki azt adta be a közösbe, amihez értett. Volt, aki szervezett, volt, aki könyvelt, más énekelt, táncolt, varrt vagy éppen süteményt sütött. A nevükben rejlő szójátékkal is jelezték, szeretnék, ha megmozdulna valami Kám településen. - Akkoriban apró gyerekeink voltak. Ha azt akartuk, hogy itt a faluban is történjen valami, ne kelljen környékbeli városokba mennünk, ha élményre vágyunk, neki kellett vágni a munkának - mondják.

Kám: A közösségért szívvel-lélekkel dolgozó hölgyek sora. Fotó: Cseh Gábor

Fényképalbumok kerülnek elő a MozduljKám Egyesület elmúlt bő három évtizedéről. Az első együtt szervezett program egy nyugdíjasnap volt, amit hamarosan követett a többi rendezvény is. Kezdetben inkább a hagyományőrzés állt a középpontban: meghonosodott a pünkösdölés, táncos koreográfiák, szép magyaros ruhák készültek. Az önkormányzat mind erkölcsileg, mind anyagilag támogatta a csapatot, de mivel már az induláskor egyesületté alakultak, pályázati forrásokat is igénybe tudtak venni.

Az egyesület egyre gazdagodó programjai betöltötték az egész évet és megmozgatták az embereket.

Színházi bemutatók,

színházvonat,

mikulás,

betlehem állítás,

falukarácsony,

farsang,

élményekben dús gyermeknapok,

anyák napja,

szüreti felvonulások,

ismeretterjesztő előadások,

tekebajnokság,

autóbuszos kirándulások épültek be a település életébe.

A hölgyek máig számíthatnak az erősebb nem, így például az önkéntes tűzoltók segítségére. Igazi közönségsikerré váltak a tavaszi túrák. Hamar kiderült, hogy sokan szívesen mennének, csak egyedül nehéz elindulni. Kellett valaki, aki kitalálja, megszervezi, kiplakátolja, és akkor már ment, mint a karikacsapás. Kezdetben Ausztria kétezer méter körüli hegyeit ostromolták a kámiak, majd ahogy múltak az évek, szerényebb úticélokat tűztek maguk elé. Nem ritkán húsz autóval vágtak neki. Egy másik kedvenc az AliglátunKám éjszakai túra lett, amit augusztus végén szerveznek minden évben. Talán a borzongás élménye, vagy az útközbeni ötletes feladatok vonzzák az embereket? Mindenesetre volt év, amikor 160-an neveztek be a titokzatos sétára.

A hölgykoszorú tagjai ma már többnyire a hatvanas éveiket tapossák, és bár továbbra is törekszenek az újításra, meg kell küzdeniük néhány új kihívással. Nagy konkurencia a rengeteg tévécsatorna, az internet, az okostelefon, főleg a gyerekek körében. Nehezebb őket megmozgatni, mint harminc évvel ezelőtt, ráadásul, mivel nincs helyben iskola, mindannyian más-más baráti körhöz tartoznak. Ennek ellenére a szervezők nyitottak minden újra: terveik között szerepel például a társasjáték kör és a kocsmai kvízjáték meghonosítása a településen. Arra is gondot fordítanak, hogy az újonnan beköltözőket is becsatornázzák az információ-áramlásba: a szórólapokat minden egyes postaládába eljuttatják.

És azok, akik mindezért szívvel-lélekkel dolgoznak: a képen az álló sorban balról: Tüskésné Kálmán Ida, Czinderné Pásti Terézia, Léglerné Derdák Gyöngyi, Pál Józsefné Gitta, Tamics Andrea, Varga Lajosné Zsuzsi, Nagy Vilmosné Marika, Böröczné Nagy Anita, Király Lajosné Ildi, Csizmazia Ernőné Anci, Kovács Istvánné Ági, Závecz Györgyné Erzsi. Az ülő sorban balról: Klauzer Zsoltné Anita, Krizsánné Szabó Gabriele, Szücsné Tamics Hajnalka, Tóth Károlyné Melinda, Bánfalvi Jánosné Rózsi, Szemes Istvánné Lívi, Molnár Ildikó, Nádasy-Légler Nikoletta, Závecz Eszter.