Elindult az élő közvetítés - Kapu Tiborék landolása már a küszöbön

Kapu Tiborék és az Axiom Mission 4 legénysége már úton van a Föld felé, hamarosan landolnak is a Csendes-óceánon. Ez a küldetés legveszélyesbb mozzanata. Az élő közvetítés elindult, most ti is velünk követhetitek, ahogy a magyar űrhajós visszatér.

Itt már megy az élő közvetítés Kapu Tiborék visszatéréséről