Nem akármilyen menüt kért anyukájától Kapu Tibor, ezzel várják otthon

Kapu Tibor űrhajós és a Dragon űrkapszula hamarosan landol a Csendes-óceánon, amivel bár még nem teljesen, de az Axiom Mission 4 legénysége számára a küldetés leglátványosabb része véget ér. Kapu Tibor már izgatott várja, hogy hazatérhessen, nem csak azért, hogy végre magához ölelje családját, hanem azért is, hogy végre finom, magyaros ízeket ehessen. Most az is kiderült, Kapu Tibor anyukája milyen menüvel várja haza fiát.

Kapu Tibort kedvenc ételével várja a családja

Forrás: Kapu Tibor/Facebook

Kapu Tibor kedvencével várja otthon a család

Ahogy az a TV2 élő közvetítéséből kiderült, Kapu Tibor családja Amerikában tartózkodnak, hogy segítsék a magyar űrhajós rehabilitációját. A rehabilitációhoz pedig mi más lehetne a legjobb segítség mint anya finom főztje. Mint kiderült, húseves készül amerikai változatban, valamint csilisbab, ami Tibi kedvenc étele.

Kapu Tibor űrhajós azonban tovább marad Amerikában, mint családja. Mikor vége ér a teljes rehabilitáció, akkor már a valódi magyar ízek várják majd otthon. Húsleves készül csigatésztával, valamint chilisbab és töltött káposzta is az asztalra kerül.