Íme a különleges hajó, ez fogja kiemelni Kapu Tiborékat az óceánból

Kapu Tibor landolása a Földre már nincs messze. Az Axiom Mission 4 legénysége elindult vissza egy sikeres űrmisszió után a Nemzetközi Űrállomásról. A magyar űrhajós és társai a Csendes-óceánban fognak landolni. Már azt is lehet tudni, milyen hajó fog érkezni az űrhajósok kiemelésére. Ebből a hajóból csupán kettő létezik a világon.



Forrás: NASA/Mike Downs

Kapu Tibor landolása után ez a hajó érkezik a segítségükre

A SpaceX mentőhajója, a Shannon fog érkezni a legénységért, hogy aztán a Dragon űrkapszula kiemelését végezze el. Az MV Shannon az egyik olyan hajó, amely képes kiemelni ezt az űrkapszulát a vízből, korábban már számos küldetés végén vetették be. Hogy pontosan hogyan is fog kinézni a mentési folyamat, azt most elmondjuk.

Miután a Dragon landolt a Csendes-óceánon, a Shannon már a korábban meghatározott leszállási zóna közelében fog várakozni. Ezt követően a mentőhajóról motorcsónakokkal közelítik meg az űrkapszulát, majd felmérik az űrhajósok állapotát. Végül kiemelik a kapszulát a hajó fedélzetére, majd Kapu Tiborék elhagyhatják az űrkapszulát. Ahogy arról az Origo is ír a cikkében, a NASA előírása szerint, a vízre érkezést követően legfeljebb 60 perccel az űrhajósoknak el kell hagyniuk a kabint. Hogy pontosan hogyan emelik a hajó fedélzetére a Dragont, arról részletesebben az Origo cikkében ITT olvashatnak.

Hetek és izgalmak a Nemzetközi Űrállomáson

Kapu Tibor űrhajós végül picivel többet töltött az űrben, mint az előre tervezték. Három hét után tér vissza a Földre. Ez alatt az idő alatt óriási munka zajlott, 60 tudományos kísérletet végzett el sikeresen a társaival. Persze, nem csak a kemény munka, különleges pillanatok is jutottak a második magyar űrhajósnak és társainak. Kapu Tibor többször is üzent az űrből, még Orbán Viktor miniszterelnökkel is beszélgetett. Utolsó űrestéjén is megható üzentet küldött haza. Hangsúlyozta, hogy Magyarország ismét az űrtérképen van.